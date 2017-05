re:publica 2017 – das sind die Highlights

„LOL“ steht in den kommenden Tagen nicht mehr für „Laughing Out Loud“, sondern für „Love Out Loud“. Die re:publica in Berlin hat begonnen, eine der weltweit wichtigsten Digitalkonferenzen. Drei Tage, 450 Sessions, 900 Speaker und über 8.000 Besucher – rechnet man die Media Convention mit ein, die parallel mit der re:publica in der STATION Berlin, einem Teil des stillgelegten Postbahnhofs Luckenwalder Straße, stattfindet.

„Love Out Loud“ ist eine Ansage, ein Statement: Die Debatte über die digitale Welt war im vergangenen Jahr so geprägt von Hass, Hacks und Falschmeldungen, dass ein Blick nach vorn nötig ist. Die Macher der re:publica wollen „den Fokus auf all jene Menschen, Organisationen und Projekte richten, die sich gegen Hass, Gewalt und Ungerechtigkeit einsetzen und Licht in die dunklen Ecken der Gesellschaft tragen.“

Dafür stehen so viele Sessions im Programm, dass es schwerfällt, sich die Rosinen rauszupicken – zumal fast rund um die Uhr der Innenhof lockt: ein in den Tagen der re:publica fast magischer Ort voller interessanter Menschen und inspirierender Gespräche. Also folgt an dieser Stelle als erste Orientierung ein kleiner Blick auf mögliche Highlights der re:publica.

Falschmeldungen. Eine ganze Reihe von Sessions beschäftigt mit dem Phänomen der sogenannten „Fakenews“. Claus Kleber kommt zum Beispiel – der sich zuletzt immer wieder mit Digitalthemen beschäftigt hat und auf einer vom ZDF organisierten Session auf der Media Convention über Journalismus in Zeiten von Falschmeldungen spricht. In einer weiteren Session diskutieren Digitaljournalisten wie Niddal Salah-Eldin, Richard Gutjahr, Patrick Gensing oder Stefan Niggemeier über das Thema.

Gegen Falschmeldungen werden auch Möglichkeiten und Grenzen technischer Lösungen diskutiert – und die Verantwortung der Plattformen, zum Beispiel mit Vertretern der digitalen Bürgerrechtsbewegung Electronic Frontier Foundation zusammen mit Google. Die NDR-Kollegen Fiete Stegers und Wolfgang Wichmann zeigen außerdem im Hands-on, wie man als Nutzer Social-Media-Inhalte überprüfen kann. Und Konrad Lischka und Christian Stöcker geben der Debatte um „Fakenews“ etwas mehr Futter – indem sie zusammentragen, was die Wissenschaft dazu bisher überhaupt fundiert über Algorithmen, Plattformen, Bots etc. herausfinden konnte.

Algorithmen. Gespannt bin ich auch auf die vielen weiteren Sessions, die tiefer in die Welt der Algorithmen blicken. Eine Reihe von Forschern wollen auf der Media Convention die „Facebook Algorithmic Factory“ vorstellen: ein Projekt, das die komplexen und unsichtbaren Prozesse hinter dem Facebook-Algorithmus transparent machen soll.

In einem der Workshops wird es darum gehen, wie man Algorithmen umgehen oder für sich nutzen kann. Felix Stalder zeigt außerdem, welche Algorithmen wir „brauchen“ und wie wir sie von denen unterscheiden, die wir „nicht brauchen“ – was schon deshalb spannend sein dürfte, weil Stalder als einer der renommiertesten Algorithmentheoriker gilt.

Liebe. Wenn es um Liebe geht, darf nach ihrer großen Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels eine nicht fehlen: die Publizistin Carolin Emcke – mit einer Reflexion über Liebe und Empathie zum re:publica-Motto „Love Out Loud“. Eva Horn und Teresa Bücker liefern in „Es ist nicht alles Hass“ außerdem auf „all die Liebe, die Freundschaften und besonderen Geschichten“, die es ohne das Netz gar nicht gegeben hätte.

Am letzten Tag der re:publica finden – leider zeitgleich – zwei Sessions statt, in denen es um die Diskussionskultur im Netz geht. Einer von Deutschlands bekanntesten Bloggern, Felix Schwenzel, zieht das 60 Jahre alte Buch „Die Kunst des Liebens“ von Erich Fromm heran, um abzuklopfen, wie es uns heute helfen könnte. Und Christoph Kappes bringt den Besuchern bei, wie die Zivilgesellschaft das Diskutieren wieder lernen kann.

Außerdem. Was die re:publica immer wieder interessant macht, ist auch der Blick auf speziellere Themen. Dazu gehört die Frage, wie sich in unserer digitalen Gesellschaft das kulturelle Gedächtnis aufrechterhalten lässt. Dazu gehören aber auch die vielen unterhaltsamen Sessions: vom Meme-Jeopardy (das es 2015 schon einmal gab) über eine Kurzversion des Programms „FAKE! In Wahrheit falsch“ der Wiener Satiriker von maschek bis zum traditionellen re:publica-Bingo mit Nilz und Herm. Auch das heitere Geräteraten mit den Machern des Techniktagebuchs dürfte spaßig werden.

Quer durch das Programm der re:publica zieht sich die Diskussion über eine „Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union“. Die Idee ist seit Veröffentlichung einer Betaversion im Dezember umstritten. Kritiker monieren, sie lese sich wie ein „Generalangriff gegen Internetdienste“, hinter ihr lauerten „Zensurphantasien“. Die Initiatoren wollen die re:publica als Rahmen für Diskussion und Überarbeitung nutzen.

Eine amtliche Diskussion dürfte die Zuschauer beim Besuch von Innenminister Thomas Maizière für einen netzpolitischen Dialog erwarten. Einer der erkenntnisreichsten Vorträge dürfte außerdem der über die Radikalisierung im Netz werden. Der Sicherheitsforscher Peter Neumann hat seine beeindruckende Session „Online Radicalisation – Myths and Reality“ auch schon beim re:publica-Gastspiel in Dublin gehalten.

Und zwei der jeweils wichtigsten Vorträge dürfen wir in dieser Übersicht nicht vergessen: Sascha Lobo spricht über das „Reden im Netz“ und seine Recherche zur Diskurskultur – wobei man nie weiß, ob es bei diesem Thema wirklich bleibt oder in welche Richtung es sonst geht. Und Gunter Dueck, der der Netzgemeinde in jedem Jahr wie ein Hofnarr den Spiegel vorhält, spricht über „Flachsinn“ und Aufmerksamkeitsökonomie.

Viele der größeren re:publica-Sessions wird es für alle, die nicht zur Konferenz kommen können – oder die ihre Zeit lieber für Gespräche im Innenhof nutzen – später im Onlineangebot der Konferenz zum Nachgucken geben. Jetzt aber erst einmal: Zeit für die Liebe, für „Love Out Loud.“ Oder wie Edward Snowden es sagt: „In times of hate, love is a revolution.“