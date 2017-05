re:publica 2017 – Sascha Lobo im Selbstexperiment am rechten Rand

Irgendetwas muss passiert sein. Irgendetwas hat dafür gesorgt, dass Sascha Lobo nicht mehr der müde, alte Mann ist, wenn er die Bühne der re:publica betritt. Kein Wort mehr über die Machtlosigkeit der Netzgemeinde. Kein Vorwurf mehr, das Publikum halte sich für Avantgarde, bringe aber in Wirklichkeit nichts zustande. Kein digitaler Pessimismus mehr.

Vielleicht liegt es daran, dass sich Lobo diesmal völlig anders auf seinen Auftritt vorbereitet hat. Sein Vortrag basiert auf den Dreharbeiten für eine Dokumentation für ZDFneo: „Manipuliert“ läuft am 18. Mai und beschäftigt sich mit der Frage, was passiert, wenn Menschen in Filterblasen leben. Lobo hat dafür ein Jahr lang das Gespräch gesucht – online wie offline.

Was Lobo präsentiert, sind die Ergebnisse aus einem Jahr „Hassforschung“ mit rund 100 Personen, die er als rechts, rechtsextrem oder „rechtsoffen“ empfand, außerdem mit 20 weiteren Personen aus dem Bekanntenkreis, die „irgendwie an der liberalen Demokratie zweifeln“. Subjektiv und frei von Empirie, aber mit einer deutlichen Botschaft: Es sei möglich, so Lobo, „Weltverbesserung vom Sofa aus“ zu betreiben.

Auf dieser Dokumentation basiert Lobos re:publica-Vortrag: „Manipuliert“ läuft am 18. Mai um 23 Uhr in ZDFneo.

Lobos Erkenntnis: Nicht jeder, den man im Netz als rechts empfinde, gehöre auch wirklich in diese Schublade – sondern sei zum Teil auch nur „irritiert, konservativ, ängstlich und mit falschen Freunden gesegnet, sehr, sehr wütend – oder schlicht ein Troll oder temporärer Arsch“. Das ist keine neue Erkenntnis, aber Lobo schafft es über diese Klassifizierung, den Kampf gegen Hass und Hetze nicht ganz so aussichtslos erscheinen zu lassen.

Einer der stärksten Momente des Vortrags ist der, als Lobo „die ständige Bühne“ in sozialen Medien wie Facebook beschreibt: Diskussionen finden nicht mehr nur zwischen einzelnen Nutzern statt, sondern vor Publikum – weshalb man oft auch mit „unbekannten Dritten“ rede. Das trage zur Polarisierung bei: Es entstehe keine echte Diskussion, wenn Nutzer beim Verfassen ihrer Kommentare vor allem im Hinterkopf haben, damit möglichst viele Likes ihrer Freunde abzugreifen.

Was also tun? „Wir müssen klare Kante zeigen und in die Diskussion gehen. Wir müssen beides tun“, sagt Lobo. Seine Anleitung dazu: Mit rechts reden, um gegen rechts zu argumentieren. Höflich und geduldig. Zurückhaltend, trotz allgemeiner Hitze in den sozialen Medien. Fragen stellen, um die konkrete Haltung des Gegenübers offenzulegen. Meinungen von „Meinungsinhabern“ trennen. Verständnis für Begründungen zeigen. Eigene Schwächen anführen. Fakten erklären, nicht nur verlinken. Empathie schüren. Zweifel wecken. Beispiele und plastische Schicksale auswählen, die es dem Gegenüber leichter machen, sich zu identifizieren.

Zum Abschluss seines Vortrags zeigt Lobo eine Nachricht, die er von einem seiner Gesprächspartner bekommen hat: „Weil ich immer so viel rummeckere, hier mal ein Gedanke, der dich vielleicht freuen wird: Ich glaube, unser Gespräch hier hat verhindert, dass ich völlig nach rechts wegkippe. Es bleibt alles kompliziert, aber danke dafür.“

„Wenn wir etwas gelernt haben, dann, dass die Macht des Wortes noch immer Bestand hat“, sagt Lobo, bevor ihm das Publikum der re:publica einen minutenlangen Applaus spendiert. „Worte haben Wirkungen und Debatten haben Macht. Ich rufe euch auf: Diskutiert!“