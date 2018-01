Schämt Ihr Euch nicht? Wie Werbung Kinder manipuliert

Mit Werbung ist das so eine Sache. Sie scheint zum Leben dazu zu gehören – wir sind von ihr umgeben. Vor allem im Netz. Besonders dreist finde ich Werbung, die nichts mit dem Thema zu tun hat, mit dem ich mich gerade beschäftige. Und natürlich Werbung, die mir meine Zeit klaut. Etwa bei YouTube: Bevor ich das ausgewählte Video anschauen kann, werde ich von Google und YouTube dazu verdammt, mir eine sogenannte Pre-Roll-Werbung anzuschauen. Und die kann man oft nicht mal wegklicken. Unzumutbar.

Werbung unterbricht das Spiel

Doch es gibt noch schlimmere Werbung – und die zielt auf die Kleinsten ab. Werbung in Computer- und Videospielen. Probiert es selbst aus und ladet mal Spiele-Apps herunter. Die meisten sind zwar kostenlos, doch unentwegt wird Werbung eingeblendet. Vom einen Moment zum nächsten. Werbung für andere Spiele, Werbung für Spielzeug, Werbung für Konsumgüter. Und diese Werbung erscheint nicht etwa zusätzlich zum Spielinhalt, sondern ersetzt ihn vollständig – und erfordert damit die volle Aufmerksamkeit.

Die Kinder werden gezwungen, sich diese unverfrorene Werbung anzuschauen – denn erst im Anschluss daran, oft muss noch auf ein „x“ getippt werden, geht es im eigentlichen Spiel weiter. Das kommt einer Nötigung gleich, finde ich – ist aber Alltag. Selbst wenn sie YouTube für Kids benutzen, um sich Videos anzuschauen, wird Ihnen Werbung präsentiert. Skandalös.

Jugendschutzgesetz verdient seinen Namen nicht

Leider ist das nach Jugendschutzgesetz Paragraf 6 erlaubt. Es gibt nur wenige Ausnahmen für Werbetreibende, etwa Werbung für Alkohol oder Kinder in quälenden Situationen zu zeigen. Meiner Ansicht nach verdient das Gesetz daher nicht seinen Namen, denn es schützt die Jugend nicht. Es schützt die Werbetreibenden, die den Kindern rund um die Uhr Werbung zumuten – auf kommerziellen Fernsehsendern für Kinder in Videos, im Netz und auch in Spiele-Apps.

Damit muss unbedingt Schluss sein. Das sogenannte Jugendschutzgesetz muss erheblich überarbeitet und auf das IT-Zeitalter angepasst werden. Was wir brauchen, ist ein komplettes Werbeverbot für jede Form von Werbung, die von Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden könnte. Das gilt also vor allem für Werbung im Umfeld von Inhalten, die sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche richten oder von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Insbesondere für Werbung, die die totale Aufmerksamkeit fordert – also nicht nur in Apps oder in Videos, sondern selbstverständlich auch im Fernsehen.

Wir können doch nicht zuschauen, wie unsere Kinder von morgens bis abends mit Werbung konfrontiert werden.