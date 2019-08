Scheitert das Bundeskartellamt mit seinem Plan gegen Facebook?

Es war ein bemerkenswerter Schritt, den das Bundeskartellamt im Februar angekündigt hatte: Links und rechts vorbei an Deutschlands Datenschützern wollte die Behörde das Wettbewerbsrecht nutzen, um Facebook das Datensammeln zu erschweren. Der Plattform sollte es nicht mehr so einfach möglich sein, die Profile von Facebook-Nutzern mit Daten unter anderem aus WhatsApp und Instagram anzureichern – außer, die Nutzer stimmen diesem Vorgang explizit und freiwillig zu.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat diesen Plan jetzt erst einmal gestoppt – und haut ihn dem Bundeskartellamt in schönstem Juristendeutsch um die Ohren: “An der Rechtmäßigkeit dieser kartellbehördlichen Anordnungen hat der 1. Kartellsenat schon auf der Grundlage einer bloß summarischen rechtlichen Prüfung ernstliche Zweifel.” Und in der 37-seitigen Entscheidung selbst heißt es: “Die streitbefangenen Daten sind – anders als ein entrichtetes Entgelt – ohne Weiteres duplizierbar, weshalb ihre Hingabe an Facebook den Verbraucher wirtschaftlich nicht schwächt.”

Für Facebook und seine Nutzer bedeutet das, dass erst einmal alles so weitergeht wie bisher: Facebook kann Nutzerprofile über verschiedene Dienste hinweg bilden und dabei in aller Ruhe den Rechtsstreit um den Plan des Bundeskartellamts abwarten. Der wiederum dürfte Jahre dauern; für die Gerichtsverhandlung gibt es bisher noch nicht einmal einen Termin. Und mit jedem Tag, der vergeht, kann Facebook seine Dienste weiter so stark miteinander verweben, dass man sie kaum noch entflechten kann.

Dennis Horn zum Plan des Bundeskartellamts, die Zusammenführung von Nutzerprofilen bei Facebook zu verhindern (tagesthemen vom 7. Februar 2019)

Für das Bundeskartellamt ist die Entscheidung aus Düsseldorf ein harter Rückschlag. “Daten und der Umgang mit ihnen sind ein entscheidender wettbewerblicher Faktor für die digitale Wirtschaft”, sagte Behördenchef Andreas Mundt heute. “Diese Rechtsfragen sind von großer Bedeutung für die künftige wettbewerbliche Verfassung der digitalen Wirtschaft.” Deshalb will das Bundeskartellamt die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf jetzt vor dem Bundesgerichtshof anfechten.

Sollte die Behörde mit ihrem Plan am Ende tatsächlich scheitern, könnte auch die Idee sterben, Ökosysteme wie das rund um Facebook, WhatsApp und Instagram zu einer Aufgabe für die Wettbewerbshüter zu machen – und das wiederum ist keine gute Nachricht für die in diesen Ökosystemen gefangenen Nutzer.