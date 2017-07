Schlauer als wir? Das ist nicht schwer!

Künstliche Intelligenz ist derzeit ein riesiges Thema – vor allem im Silicon Valley. Nicht aus wissenschaftlicher Neugier natürlich, denn im Silicon Valley gibt es nur eine treibende Kraft: Geld. Digitale Geschäfte können sich lohnen. Bestes Beispiel: Amazon-Gründer Jeff Bezos hat es jetzt zum reichsten Menschen der Erde gebracht und damit Bill Gates abgelöst. Beide haben ihre Zentrale in oder in der Nähe von Seattle. Das ist zwar nicht Silicon Valley, sondern Hunderte Kilometer entfernt – aber irgendwie gehören die Jungs trotzdem zum Club. So reich werden wie Gates oder Bezos, das ist der Traum vieler Startup-Gründer. Mit Artificial Intelligence (AI) könnte das gelingen.

Zuckerberg streitet öffentlich über AI

Vermutlich ist Facebook-Gründer Mark Zuckerberg deshalb ein großer Fan. Er lobpreist öffentlich die vielen Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz bietet. Sie mache das Autofahren sicherer, könnte Menschen heilen (weil Künstliche Intelligenz-Systeme Krankheiten analysieren oder neue Medikamente entwickeln könnten) und werde die Welt überhaupt bereichern. Das hat Zuckerberg nicht einfach so gesagt, sondern in einem Streit mit Elon Musk, der wiederum Gründer von Paypal, Tesla und anderen Unternehmen ist. Musk hingegen ist kein uneingeschränkter Freund von Künstliche Intelligenz – er sieht die Entwicklung kritisch und befürchtet, dass hier Kräfte entfesselt werden, die wir nicht beherrschen können.

Eine derart differenzierte Betrachtung wünscht man sich häufiger. Ich jedenfalls wünsche sie mir. Allzu oft wird nur eine Seite gesehen, die Chance oder das Risiko. In Wahrheit ist es oft etwas komplizierter. Klar, am Ende muss man eine Entscheidung fällen: unterstützen oder aufhalten. Bei einer Technologie wie der Künstlichen Intelligenz, die in der Tat ein ungeheures Potenzial bietet, wünsche ich mir eine öffentliche Debatte, die mindestens so intensiv erfolgt wie bei der Frage, ob wir genmanipulierten Reis essen wollen. Denn es ist eine entscheidende Frage, wie weit wir gehen wollen bei der Künstliche Intelligenz. Musk attestiert Zuckberg jedenfalls: Zuckerberg hat nicht viel Ahnung von AI.

Schlauer als der Mensch? Das ist nicht schwer!

Die entscheidende Frage lautet also: Wohin geht die Reise? Was können wir Künstlicher Intelligenz alles zutrauen? Der Gründer des chinesischen Shopping-Portals Alibaba, Jack Ma, sagt eine apokalyptische Auseinandersetzung mit Künstliche Intelligenz voraus. Schon in 30 Jahren könnte es sein, dass nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut als „CEO des Jahres“ das Time Magazine ziert, sondern ein Künstliches-Intelligenz-System. Diese lernten schneller und ärgerten sich nicht über den Wettbewerb. Maschinen schlauer als Menschen? „So schwer ist das nicht“, meint die geschätzte Spiegel-Online-Kolumnisten Sibylle Berg. Sie sieht aber auch die Gefahren: „Die AI also. Von Menschen programmiert, was mir schon ein ungutes Gefühl gibt.“

Das ist der Punkt. Wenn Künstliche-Intelligenz-Systeme von rücksichtslosen und verantwortungslosen Menschen wie Mark Zuckerberg programmiert und auf die Welt losgelassen werden, dann besteht in der Tat Anlass zur Sorge. Die etwas reiferen Herrschaften wie Gates, Musk und Ma immerhin haben begriffen, dass man nicht einfach nur drauflosmachen sollte, sondern – im Gegenteil – nachdenken muss. Hören wir doch mehr auf diese Leute als auf einen, der unbedingt Jeff Bezos als reichsten Menschen der Welt ablösen will. Koste es, was es wolle.