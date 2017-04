Schluss mit der Zerstörung, Airbnb

Wir leben in wilden Zeiten. Die Geschicke der Digitalen Gesellschaft, in der wir alle leben, werden mittlerweile nahezu ausschließlich in Kalifornien bestimmt. Hier entscheiden Investoren, welcher Branche es als nächstes an den Kragen geht. Wir alle wissen mittlerweile: Selbst die lange als unangreifbar geltende Autobranche ist nicht davor gefeit, aus dem sonnigen Kalifornien heraus attackiert und womöglich zerstört zu werden. Das Zittern in Wolfsburg, Stuttgart und München ist unüberhörbar. Und es ist zu Recht so laut.

Airbnb: Musterbeispiel für unmoralisches Angebot

Manchmal wehren sich Branchen, die attackiert werden. Die Hotelbranche zum Beispiel führt aktuell eine Art PR-Kampagne gegen Airbnb. Das 2008 in Kalifornien gegründete Unternehmen ist ein Online-Reservierungssystem, über das man bequem Wohnungen und Häuser in aller Welt buchen kann. Anfangs ging es um Zimmer und Privatunterkünfte. Das mag man noch charmant finden. Mittlerweile aber bekommt man bei Airbnb vor allem Wohnungen, Ferienwohnungen und sogar ganze Häuser, die (nahezu) ausschließlich für Vermietungen gedacht sind. Eine echte Alternative zum Hotel.

Diverse Investoren haben schon eine Menge Geld in das Unternehmen investiert. Airbnb ist mittlerweile mehr als 30 Milliarden Dollar wert – und man fragt sich: Warum? Denn mehr als eine schnöde Plattform ist Airbnb nicht. Airbnb schafft keine Werte, sondern zerstört sie – im Blitztempo, ebenso wie bestehende Strukturen. Ein typischer Fall von Disruption: Die Hotelbranche ist in ernsthafter Gefahr. Die Branche argumentiert völlig zu Recht: Airbnb investiert nichts. Nicht in Gebäude, nicht in Infrastruktur, nicht mal in Personal. Bei Airbnb ist alles unverbindlich. Es werden Gebühren für Vermittlungen kassiert – das war’s. Das Risiko und die Verantwortung haben ausschließlich andere.

Zerstörung von Wohnraum und Strukturen

Natürlich: Man kann über Airbnb Glück haben und gute, im wahrsten Wortsinne preiswerte Zimmer bekommen. Auch schon mal bessere als im Hotel. Aber darum geht es nicht. Es geht um die zerstörerischen Seiteneffekte: Wohnungen und Häuser werden zu Airbnb-Immobilien umfunktioniert, weil es dort mehr Geld zu verdienen gibt. Ein Hotel müsste genehmigt werden – und würde kontrolliert. Eine Wohnung auf Airbnb wird im Zweifel von den Behörden nicht entdeckt. Es geht immer mehr Wohnraum verloren, weil eigentlicher Wohnraum umfunktioniert wird. Der Wohnraum wird knapper – und teurer, damit Touristen in den Metropolen der Welt in vermeintlichen Privatwohnungen hausen können. Möglicherweise werden nicht mal Steuern gezahlt, geschweige denn Versicherungen etc.

Traumhafte Renditen

All das interessiert Airbnb nicht die Bohne. Ein unmoralisches Unternehmen. Aus Sicht von Investoren klingt „Disruption“ vielversprechend: Eine ganze Branche über den Haufen werfen, alles in Schutt und Asche legen und selbst komplett den Markt übernehmen. Da winken traumhafte Renditen. Doch kaum jemanden interessiert es, welche Konsequenzen das hat. Arbeitsplätze werden zerstört. Kapital flüchtet. Steuern fallen weg. Dem allem achselzuckend mit einem „Ist halt so“ oder „Globalisierung“ zu begegnen, bedeutet, sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen und das Unheil geschehen zu lassen.

Es reicht nicht, immer nur zu beklagen, dass Amazon, Apple, Google und Co. bei uns keine Steuern zahlen. Man muss auch mal etwas dagegen unternehmen. Die Politik muss – und wir selbst müssen auch. Airbnb zerstört überall auf der Welt Wohnraum, Arbeitsplätze und Strukturen – und das Kapital fließt ausschließlich ins sonnige Kalifornien. Das passt zu Trumps „America First!“. Zweifellos. Aber das muss uns nicht gefallen. Ich jedenfalls werde nie bei Airbnb buchen. Ich kann es einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren – und erst Recht nicht mit meinen Verstand.