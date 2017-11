Schnapp Dir Dein YouTube Smartphone

Ein Smartphone gleicht dem anderen? Stimmt nicht ganz – ist aber auch nicht völlig unzutreffend. Allzu groß sind die Unterschiede der am Markt erhältlichen Smartphones nicht. Möglicherweise ändert sich das. Denn wie das Onlineportal Android Authority berichtet, plant Google womöglich eine Art YouTube-Smartphone. Nun könnte man meinen: Jedes Smartphone kann YouTube. Also YouTube-Videos abspielen oder Videos bei YouTube hochladen. Doch möglicherweise kommt demnächst ein Android-Smartphone auf den Markt, das optimal auf YouTube zugeschnitten ist. Videos anschauen oder Videos hochladen – alles unkompliziert möglich.

Möglicherweise geplant: Ein Smartphone voll mit YouTube-Funktionen

YouTube überall und jederzeit

Eine Funktion namens You Capture aktiviert die Youtube-App und bringt sie in Stellung, um direkt ein Video aufzunehmen. Google will in der Onlineumfrage wissen, ob die User ein Gerät mit einem entsprechenden Spezial-Button goutieren würden. Anstatt einen Auslöser für die Fotofunktion also einen Button, der ein Video aufnimmt und direkt bei YouTube hoch lädt (auf Wunsch sogar live) – für die Generation YouTube vielleicht ein durchaus reizvoller Gedanke. Auch die You Twist getaufte Funktion dürfte Anhänger finden: Hält der Besitzer sein Smartphone im Querformat, erscheint eine Auswahl an YouTube-Videos im Display. Videos sind fester Bestandtteil der Nutzung.

So wie andere Smartphones Infos oder Wallpapers präsentieren, hat das möglicherweise geplante YouTube-Smartphone Videos im Angebot. Damit das auch unterwegs genutzt werden kann, ist jedes Gerät mit einer Mobil-Flatrate mit 10 GB Datenvolumen gesegnet. Braucht man auch, wenn man intensiv Videos anschauen oder hochladen möchte. Ob Google ein solches Smartphone tatsächlich plant, steht nicht fest. Allerdings denkt Google offensichtlich darüber nach.

Warum nicht ein Instagram-Smartphone bauen?

Die Idee mal weitergesponnen…

So ein YouTube-Smartphone könnte tatsächlich auf den Markt kommen. Das kann man natürlich weiterdenken. Warum nicht auch Instagram-Smartphones anbieten? Ein Knopfdruck, und die Aufnahme landet im Instagram-Profil. Auf Wunsch mit Random-Filter bearbeitet. Und am Ende des Tages entsteht auf Knopfdruck eine Instagram Story. Klar, dass auch ein Snapchat.-Smartphone denkbar wäre: Mit Spezial-Button für den Geister-Modus und Extraleiste mit einer großen Stickerauswahl. Der eingebaute Kompass zeigt in die Richtung, wo sich der nächste Snapchat-Freunde aufhält.

Ein von Facebook gesponsortes blaues Facebook-Smartphone hääte keine besonderen Funktionen für Benutzer, wohl aber für Werbekunden zu bieten. In einem nicht abschaltbaren Display erschienen unentwegt Werbebotschaften, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Auf Wunsch wird jedes gesprochene Wort aufgezeichnet und in der Timeline gepostet. Drückt man den Datenschutz-Button – passiert nichts Besonderes. Manchmal ertönt ein mattes Lachen aus dem Lautsprecher.