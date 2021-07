Selfie-Rambos: Wenn Influencern die Natur egal ist

Es liegt quasi in der Natur der meisten Influencerinnen und Influencer, sich unentwegt selbst zu fotografieren. Aber immer nur vorm eigenen Kleiderschrank oder im Lieblings-Café ist natürlich auch ein bisschen öde.

Deswegen müssen auch schon mal andere Kulissen her. Es geht dabei natürlich nur in zweiter Linie um die Umgebung – oder Natur. Die Message ist: Seht her, wo ich bin.

Viele Aufnahmen sind riskant

Wir wollen nicht ungerecht sein. Viele Influencerinnen und Influencer haben ein Gespür für eine gute Aufnahme. Sie suchen deshalb nach möglichst ausgefallenen und wenn’s geht sogar spektakulären Locations. Jetzt, in der Ferienzeit, auch gerne in der Natur. Solche Aufnahmen gehen besonders gut – wenn die Umgebung einen “Wow”-Effekt hat.

Viele Influencerinnen und Influencer treiben es da gerne auf die Spitze. Sie setzen sich auf Bergvorhänge, stellen sich an Stellen auf, die gefährlich sind – oder betreten Bereiche, die sogar gesperrt sind. Alles nur, um eine gute Aufnahme zu bekommen. Die Kollegen von Zapp haben dazu eine sehr gute Reportage gemacht.

Rücksichtslos: Hauptsache, ich habe eine Aufnahme

Sie zeigt auch, wie rücksichtslos manche Influencerinnen und Influencer sind. Zum Beispiel: Yvonne Pferrer. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht sie ständig Aufnahmen in der Natur. Im Juni 2020 macht sie eine Aufnahme, in der sie sich in einer Art Infinity-Pool rekelt. Nur, dass es kein Pool ist, sondern ein natürlicher Bergvorsprung, der sich mit Wasser gefüllt hat.

Die Folge: Fans stehen im Nationalpark Berchtesgaden regelrecht Schlange, um an derselben Stellen eine Aufnahme zu machen. Ranger haben bis zu 350 Personen pro Tag gezählt. Heute ist der Bereich gesperrt – zum Schutz der Natur, die sich erholen muss vom rücksichtlosen Selfie-Tourismus.

Der Nationalpark hat Pferrer gebeten, das Foto aus dem Netz zu nehmen, um den Besucherstrom zu brechen – doch sie weigert sich. Das Foto ist nach wie vor online. Lediglich einen Hinweis hat sie unter das Bild gepostet.

Was belegt, dass ihr die Folgen ihres Handelns wurscht sind.

Mehr Verantwortungsgefühl, bitte!

Das ist nur ein trauriges Beispiel von vielen. Ranger berichten von zurückgelassenem Müll in der Natur, weil immer mehr Menschen kommen, die unbedingt Selfies machen müssen – auf den Spuren ihrer “Idole”. Und nicht wenige gehen dabei zudem erhebliche Risiken ein. Die Folge: Sie rutschen ab. Verletzen sich. Müssen gerettet werden. Auch solche Fälle und Unfälle nehmen zu.

Wer Aufnahmen macht, sollte die Natur respektieren – und erst recht Absperrungen. Die haben einen Sinn. Drohnen sind in den meisten Naturschutzgebieten verboten. Werden von den Selfie-Rambos aber trotzdem eingesetzt. Und natürlich haben Influencerinnen und Influencer eine besondere Verantwortung, wenn sie mehrere Hunderttausend Follower haben. Sie sollten dieser Verantwortung auch nachkommen.