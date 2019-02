Smartphones? Damit wollen wir doch nur spielen!

Der Mobile World Congress, dieses Mekka der Early Adopter, zeigt, mit welchen Gadgets wir in Zukunft ins Netz gehen und kommunizieren werden. Ganz vorne in den Trends und wie schon hier an anderer Stelle festgestellt: Geräte mit falt- und klappbaren Displays. Was wir mit diesen Geräten aber vor allem machen werden, zeigt schon jetzt ein Blick in den Bericht “The State of Mobile 2019”: spielen.

75 Milliarden Dollar für Spiele-Apps

Denn Spiele-Apps sind Gelddruckmaschinen. Ein paar Zahlen: Voriges Jahr haben die User weltweit 101 Milliarden Dollar in den App-Stores von iOS und Android ausgegeben. Für 75 Milliarden Dollar davon haben sich die User Handy-Games gekauft. Oder eher: Sie haben sich Zusatzinhalte, Vorteile oder sonstige Spielereien gekauft. Denn alle Spitzenspiele in den Stores sind Free-to-Play, kurz: F2P. Also erstmal sind sie kostenlos spielbar.

In den Top Drei der Games mit den höchsten Umsätzen in Deutschland sind uralte Bekannte: “Gardenscapes” ist so eine Art Puzzlespiel und schon seit 2012 auf iOS, dahinter folgen das unvermeidliche und allen Unkenrufen zum Trotz höchst lebendige “Pokémon Go” und das mehr als 100 Millionen Mal runtergeladene “Clash Royale”. Nichts Neues also im Game-App-Geschäft.

Dabei sind originelle und erfolgreiche Spielideen durchaus auch auf mobilen Endgeräten möglich. Arnold Rauers zum Beispiel aus Berlin entwickelt seit 2012 auf eigene Faust Spiele-Apps. Seine clever konstruierten Kartenspiele “Card Crawl” oder “Card Thief”, dem laut Computerspielpreis besten Mobile Game 2018, sind Premium-Apps, kosten um die 2 bis 5 Euro. Und Rauers hat alleine voriges Jahr damit mehr als 150.000 Dollar eingenommen, erklärt er sehr transparent auf seiner Homepage. Das ist sehr ordentlich, aber trotz der qualitativ hochwertigen Spiele weit abgeschlagen von den Spitzenreitern.



Thomas Ruscher über das Prinzip der F2P-Spiele.

In einer ganz anderen Liga spielen etwa Rauers Berliner Nachbarn von Kolibri Games. Die haben 2016 auch mit einem Mini-Team angefangen, in kürzester Zeit das simple Game “Idle Miner Tycoon” auf die Smartphones geschmissen – und machen inzwischen einen Jahresumsatz von mehr als 40 Millionen Dollar. Ihre Spiele reihen sich allerdings ganz bewusst ein in die Riege simpler Free-to-Play-Spiele ohne großen spielerischen Anspruch – manche Spieler bezahlen dafür mehrere Tausend Euro, so Tim Reiter von Kolibri Games. Der Erfolg gibt den Berlinern offenbar recht: Aus der ehemaligen WG-Klitsche ist in drei Jahren eines der 30 größten Games-Unternehmen Deutschlands geworden.

Das zeigt auch, dass es keine Rolle spielen wird, ob wir unsere Smartphones in Zukunft falten oder klappen werden. Wir werden uns weiterhin F2P-Spiele runterladen, stundenlang mit ihnen herumspielen und immer wieder für ein paar Euro Vorteile und Spielfortschritt einkaufen. Dass wir damit Games unterstützen, die sich seit Jahren kaum geändert haben und die im Prinzip auch auf einem Uralt-Handy laufen könnten, wird die meisten User nicht stören.