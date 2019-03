Smartphones vermehrt Malware-Schleudern

Weil nahezu jeder von uns heute ein Smartphone in der Tasche hat und die meisten außerdem auch noch Social Media nutzen, hat sich eine der erfolgreichsten und florierendsten Branchen der Welt auf diese Klientel fokussiert: Abzocker, Kriminelle und Banditen. Genau jene Leute, die gerne Malware entwickeln und mit allen Tricks unter die vernetzten Leute bringen, um nicht mit ehrlicher Arbeit ihr Geld zu verdienen.

Vorinstallierte Schad-Software auf Neugeräten

Leider klappt das immer besser. Nicht nur, weil die Verbreitung von Mobilgeräten und Social-Media-Diensten rasant zunimmt, sondern vor allem, weil Smartphone-Hersteller, Betriebssystem-Entwickler und last not least Social-Media-Dienste keine allzu großen Anstrengungen unternehmen, um derartigen Missbrauch zu verhindern.

Kaum zu glauben, aber leider wahr: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor vorinstalliert Schad-Software auf einigen Tablets und Smartphones. Zwar sehr günstige Geräte, aber es geht: Fabrikneu – und schon mit Software infiziert, die den Opfern schaden will. Es wäre wünschenswert, wenn mobile Betriebssysteme so gestrickt sind, dass so etwas schlichtweg unmöglich ist.

https://vimeo.com/311312322 Video can’t be loaded: Angeklickt: Digital Detox (https://vimeo.com/311312322)

Wir greifen viel zu oft zum Mobilgerät

300 Mal mehr Malware über Social Media

Ein weiteres Problem ist Social Media auf den Mobilgeräten. Die meisten nutzen es heute, vor allem Facebook. Jetzt kommt eine alarmierende Zahl: Laut FBI ist die Zahl der Verbrechen, die mit Hilfe von Social Media begangen wurden, in den Jahren 2015 bis 2017 um das Dreihundertfache gestiegen. Keine Verdreifachung – eine Verdreihundertfachung. Rund drei Milliarden Dollar wurden auf diese Weise ergaunert. Das ist zwar weniger als Facebook verdient – aber immer noch eine ungeheuer große Summe. Vor allem über Facebook, Twitter, Instagram und Co. verteilte Schad-Software wird zunehmend zum Problem.

Haben wir dazu irgendwelche Anstrengungen bei Facebook und Co. gesehen, die Nutzer davor zu schützen? Vor allem die mobilen Nutzer, die es gewohnt sind, innerhalb von Sekundenbruchteilen aufs Display zu schauen und alles anzutippen, was bunt ist und blinkt? Nein, haben wir nicht! Weil es die Unternehmen nicht kümmert. Natürlich kann man Facebook nicht die gesamte Schuld in die Schuhe schieben. Aber ein Kaufhaus, in dem sich die Zahl der Taschendiebstähle und anderer Gaunereien in zwei Jahren verdreihundertfacht, würde ganz sicher etwas dagegen unternehmen.