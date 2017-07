„So ein Chip in der Hand löst kein Problem.“

Mir fällt kein zweiter Artikel in Digitalistan ein, der sogar bis heute so erhitzt kommentiert wird wie dieser: „Ich war zu feige, mir diesen Cyborg-Chip implantieren zu lassen“ – der Artikel über meinen Nicht-Versuch auf der CeBIT 2016, mir einen RFID-NFC-Chip implantieren zu lassen. Mit dieser Entscheidung lag ich auch ganz gut, sonst wäre ich wohl im journalistischen Selbstversuch-Einheitsbrei untergegangen.

Vermutlich ist mein Artikel in Foren religiöser Verschwörungstheoretiker herumgereicht worden. Anders kann ich mir nicht erklären, wie Nutzer in den rund 140 Kommentaren darauf kommen, der Chip wolle „den Menschen als Masse organisatorisch handhabbar“ machen. Die Regierung wolle ihn „einführen“. Mit dem Malzeichen des Tieres in der Bibel (Offb 13) sei genau dieser Chip gemeint, der uns töten werde – durch Gift oder Krebs.

Wenn Technik in den Körper wandert, ist für viele offenbar eine Grenze überschritten – auch eine ethische. Wollen wir das? Was ist, wenn die Technik nicht nur Probleme mit sich bringt, sondern uns auch hilft? Wenn sie zum Beispiel Querschnittsgelähmten helfen kann, wieder zu laufen? Oder Blinden, wieder zu sehen? Erlaubt es die Ethik dann – weil wir Menschen mit Behinderung eine Teilhabe ermöglichen?

Auch wenn Patrick Kramer, der das Thema in Deutschland mit seiner Firma Digiwell vorantreibt, den Kritikern im WIRED-Interview Doppelmoral vorwirft und sagt, „wir pflastern unseren Körper längst mit Implantaten zu, aber wenn sie etwas nicht-medizinisches tun, dann regen sich alle auf“: Für die Gesellschaft sind bei diesem Thema offenbar noch viele Fragen offen.

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal auf die technischen Aspekte konzentrieren. Mein Bekannter Christian Steiner nämlich, den ich aus meiner Heimatstadt Dormagen kenne, trägt den Chip seit gut einem Jahr unter der Haut – er hatte im Gegensatz zu mir die Traute. Nach einem Jahr traf ich Christian auf der CeBIT im vergangenen März wieder, und er erzählte mir sein Fazit: „So ein Chip in der Hand löst kein Problem.“

Das fand ich interessant, denn Christian ist ein Vollnerd. Er ist Early Adopter, arbeitet für eine Agentur, die Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen entwickelt, und hat keine Berührungsängste, wenn es um Technik geht. Vor ein paar Tagen haben wir uns noch einmal getroffen und sind all die Werbeversprechen durchgegangen, die Anbieter solcher Chips gerne machen – und welche Erfahrungen Christian damit gemacht hat.

Auf dem Chip kann man zum Beispiel seine Kontaktdaten speichern. Könnte er damit eines Tages die Visitenkarte ersetzen? „Langfristig könnte er sogar noch mehr ersetzen. Das Problem ist: Es gibt da draußen keine Standards für solche Kontaktdaten, und allein mit dem iPhone kann ich solche Chips zurzeit noch gar nicht auslesen. Es hat schon oft Versuche solcher Handshake-Datenübertragungen gegeben, mal über Infrarotsensoren, mal über ein spezielles System von Samsung, mal in der XING-App. Aber solange es keine Standards gibt, ist auch der Chip Quatsch.“

Könnte man nicht die Daten aller Bank- und Kreditkarten auf dem Chip speichern? „Das wäre komfortabel. Aber dafür müsste ich meine eigenen Karten hacken und die Daten von dort auf den Chip übertragen. Der Weg dorthin ist alles andere als bequem; das kann kein normaler Nutzer. Das würden auch die Hersteller nicht mitmachen, die ja gern erst einmal eigene Systeme entwickeln, bevor sie sich auf einen Standard einigen.“

Aber als Schlüsselersatz ist der Chip super: Ich kann dann meinen Haustürschlüssel nicht mehr verlieren. „Bevor das geht, brauche ich aber noch eine Haustür mit Stromanschluss – und wer hat das schon? Und dann läuft dort den ganzen Tag ein RFID-Feld in der Türklinke, das unnötig Strom verbraucht und nur darauf wartet, dass ich mich mit meiner Hand und dem Chip darin nähere. Will man sich den Luxus leisten, auch wenn es nur zwei Watt sind? Man könnte einen Ein-Aus-Schalter außen an der Tür anbringen – aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.“

So, wie man mit dem Chip eine Tür aufschließen kann, könnte man damit doch auch sein Smartphone entsperren. „Das funktioniert. Aber es nervt. Ich muss mehrere Sekunden lang den genauen Punkt suchen, an den ich meine Hand mit dem Chip halten muss – und dafür ist eine sehr umständliche Bewegung nötig. Das Auslesen des Chips dauert dann auch noch einen kurzen Moment. Eigentlich müsste das alles viel schneller gehen, schon wenn ich das Smartphone in die Hand nehme. Außerdem gibt es schon einen Weg, der deutlich praktikabler ist: der Fingerabdrucksensor. Damit ist das Smartphone ja in Sekundenbruchteilen entsperrt.“

„Für mich zieht sich die Nonusability wie ein roter Faden durch all diese Beispiele“, sagt mir Christian. Dabei seien die Anwendungsmöglichkeiten langfristig spannend. Und das sehe ich auch so. Eine befreundete Ärztin sagte mir im vergangenen Jahr schon: „Wenn man darauf zum Beispiel medizinische Informationen speichert, könnte das sogar Leben retten.“ Wohin werden eines Tages außerdem all die sensiblen Dinge aus unseren Portemonnaies verschwinden? Aufs Smartphone? Oder auf einen solchen Chip? Gäbe es Standards dafür, wäre die Technik zumindest interessant – so lange jeder die Wahl hat, sie auch abzulehnen.

Christian denkt zurzeit darüber nach, sich den Chip wieder entfernen zu lassen. Er sieht das aber nicht als Absage für alle Zeiten: „Ich würde es noch einmal ausprobieren – je nachdem, wie die Chips der kommenden Generationen aussehen werden. Sich einen der aktuellen Chips implantieren zu lassen, würde ich aber niemandem empfehlen.“