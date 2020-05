So vermarktet eine PR-Agentur die Corona Warn App

Das Logo der geplanten Corona Warn App der Bundesregierung erinnert ein wenig an die Farben der USA-Flagge: Ein in dunkles Blau und Rot getauchtes “C” (mit kleinen Einkerbungen, die aussehen wie das Gegenstück der Spikes am Virus). Auch demokratische und republikanische Partei in den USA verwenden diese Farben.

Besonders glücklich scheint mir dieser Kunstgriff bei der Gestaltung des Logos für die Corona Warn App daher nicht. Denn wer möchte in Corona-Zeiten schon eine App installieren, die den Eindruck macht, als käme sie aus USA-Laboren. “NSA inside.”

Kommt nicht aus den USA – sieht nur so aus

Aber genau so sieht das Logo für die Corona-Tracing-App aus, die jetzt “Corona Warn App” heißen soll. Die Bundesregierung hat eine Agentur mit der “Vermarktung” der App beauftragt. Dazu gehören natürlich Logos, aber auch Claims, also Werbeaussagen. Einige sind bereits durchgesickert:

Unsere App-traktion des Jahres

Oder:

Kleine App, große Wirkung

Oder:

Diese App kann nichts, außer Leben retten!

Es steht jetzt schon fest, dass diese Claims der Agentur “Zum Goldenen Hirschen” garantiert für allerlei Memes und Satire im Netz werden herhalten müssen. Es ist ja schön, dass sich die Agentur um Lockerheit bemüht. Aber die leider immer noch bestehenden Probleme sind ernsthaft. Darüber kann auch kein Werbespruch hinweg täuschen.

Zustimmung und Bereitschaft zur Installation sinkt

Beispiel: Waren am Anfang der Corona-Pandemie noch über 60% der Deutschen bereit, sich eine solche Warn-App zu installieren, sind es nach jüngsten Studien der Uni Erfurt derzeit nur noch 44 Prozent. Die Zustimmung sinkt dramatisch. Zweifellos eine Folge des Missmanagements, der verunglückten Kommunikation und vor allem der miserablen Vorbereitung.

Eine PR-Aktion allein wird das Ruder aber nicht rumreißen. Und das hätte dramatische Folgen: Denn nur, wenn möglichst viele – idealerweise über 50% der Bevölkerung – die App installieren, benutzen und auch die Hinweise auf mögliche Infektionskontakte ernst nehmen, könnte die App ihre Wirkung entfalten. Dabei wäre so eine App, breit installiert, wirklich eine Hilfe.

Doch es ziehen weitere Wolken auf. Einige Arbeitgeber erwägen wohl, die Installation der App quasi anzuordnen – um für Sicherheit am Arbeitsplatz zu sorgen. Juristen halten das für eher problematisch. Einige Arbeitgeber erwägen, eine Corona-Warn-App nur für den internen Gebrauch einzusetzen.

Konstantin von Notz im Interview: Warum es so wichtig ist, die Corona App als OpenSource zu entwickeln

Weitere App soll Gesundheitsämter entlasten

Und nun ist – nach der RKI-Datenspende und der Corona Warn App – eine dritte Corona-App im Gespräch, wie das Handelsblatt berichtet: Eine spezielle App für Menschen, die sich in Quarantäne begeben müssen. Die App soll Gesundheitsämter entlasten: Normalerweise rufen Beamte der Ämter einmal am Tag jeden in Quarantäne befindlichen Bürger an. Etwa, um den Gesundheitszustand abzufragen – und um zu überprüfen, ob der Person sich an die Quarantäne hält. Ergo: Ob sie zu Hause bleibt.

Das kann auch eine App erledigen. Der Bürger macht Angaben über sein Wohlbefinden – und die App überprüft, ob die Quarantäne auch wirklich eingehalten wird. Da das Verlassen der Wohnung unter Quarantäne eine Straftat ist, also strikt verboten, dürfte das im Grunde nicht als Tracking verstanden werden. Doch diese Funktion wird zweifellos ausreichend Kritiker finden.

Die Corona-Apps: Sie werden uns noch länger beschäftigen..

CosmoTech Podcast: Alles, was ihr über Corona-Apps wissen müsst