Social Media in der Türkei: Zensur statt Kontrolle?

Soziale Netzwerke wie Youtube, Facebook, Twitter und Co. unterliegen in der Türkei jetzt strengeren Regeln. Bereits Ende Juli war von der Regierung in Ankara das Social-Media-Gesetz verabschiedet worden, das nun in Kraft tritt.

Die Netzwerke werden nicht nur strenger kontrolliert, sondern müssen vor allem bei identifizierten Fehltritten schneller handeln. “Social Media wird an die Kette gelegt” berichtet die ARD-Korrespondentin aus Istanbul. Und das in einem Land, in dem Plattformen wie Youtube oder Wikipedia auch schon mal über längere Zeit komplett abgeschaltet sind.

Türkei nimmt unser Netz-Gesetz als Blaupause

Künftig sollen in der Türkei Beleidigungen, Hass und Hetze im Netz schneller und effektiver verfolgt werden. Das klingt gut und richtig – mehr davon. Das wünschen wir uns auch hier in Deutschland. Unser Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ist ein wichtiges Werkzeug, dieses Ziel zu erreichen.

Und wie es scheint, haben die türkischen Machthaber das deutsche NetzDG als Blaupause verwendet. Vieles an den neuen Regelungen erinnert an unser NetzDG.

Zweifel sind angebracht

“Diese Kanäle, in denen es von Lügen, Beleidigungen, Angriffen auf das Persönlichkeitsrecht und Rufmorden wimmelt, müssen reguliert werden”, begründete Präsident Recep Tayyip Erdogan das neue Regelwerk. Wer wollte ihm da widersprechen?

Allerdings sind Zweifel angebracht, dass das wörtlich gemeint ist. Denn niemals wird sich Erdogan gefallen lassen, selbst an diesen Regeln gemessen zu werden.

Opposition befürchtet weitere Zensur

Kritiker und Opposition befürchten daher, dass ihre Möglichkeiten und Spielräume noch weiter eingeschränkt werden. Denn die Sozialen Medien sind vielfach die einzige Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern – und Kritik zu üben. Wenn aber Kritik am Machthaber oder an der Regierung als Lügen, Beleidigungen oder Angriffe verstanden werden, dann bedeuten die neuen Gesetze eine politische Zensur – auch in den Sozialen Medien.

Eingriffe in die Redefreiheit haben in der Türkei Hochkonjunktur. Die Transparenzberichte von Google, Facebook und Twitter zeigen schon heute: Am häufigsten müssen die Netzwerke Beiträge aus der Türkei löschen.

Schon seit Jahren steht die Türkei an erster Stelle – und das wird sicher so weitergehen. Denn die neuen Gesetze zwingen die Plattformen künftig noch öfter, tätig zu werden.

“Die Beleidigung von Erdogans Familienangehörigen war nur ein vorgeschobener Grund, um die Öffentlichkeit auf dieses geplante Social-Media-Gesetz vorzubereiten und von seiner Notwendigkeit zu überzeugen.” Internet-Aktivist Ahmed Sabanci

Beispiel für Missbrauch sinnvoller Regeln

Die Türkei scheinen damit ein anschauliches Beispiel dafür zu sein, was passiert, wenn an sich sinnvolle Einschränkungen und Regelungen in Sozialen Netzwerken von der politischen Elite missbraucht werden. Dann wird aus Regeln ganz schnell politische Zensur. Der Grat ist schmal – die Türkei droht ihn zu verlassen.

Die neuen Regeln und Einschränkungen haben auch Auswirkungen auf die türkische Community in Deutschland. Zumindest, sofern sie sich im türkischsprachigen Bereich der Netzwerke austauschen, gelten die Einschränkungen auch für sie. Und sie bekommen nicht mehr ungefiltert mit, was in der Türkei los ist.

Auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) hat Kritiker: Markus Beckedahl