Sorge vor Deep Packet Inspection

Das Telekommunikationsgesetz (TKG) regelt, was Internet-Provider dürfen und was nicht, aber auch was sie müssen und was nicht – etwa, um den Datenverkehr zu regeln, um Schaden von uns Usern abzuwenden, um die Anonymität im Netz zu wahren, aber auch um Strafverfolgungsbehörden bei der Arbeit zu unterstützen.

Nun hat die Große Koalition überraschend (und nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit) eine Veränderung der Spielregeln auf den Weg gebracht, die ursprünglich im Koalitionsvertrag ausdrücklich ausgeschlossen war – und deshalb chronisch besorgte Netzaktivisten auf den Plan ruft. Denn die in dieser Drucksache notierte Änderung macht unter bestimmten Bedingungen den Weg frei für so genannte „Deep Packet Inspections“.

DPI: Datenpakete durchleuchten

Kritiker sagen: Mit diesen Überwachungsinstrumenten können Datenpakete durchleuchtet, Dienste diskriminiert und das Nutzerverhalten ausgespäht werden. Stimmt. Aber nicht nur. Worum geht es dabei? Bei einer Deep Packet Inspection (DPI) werden zwar nicht die eigentlichen Kommunikationsdaten untersucht, also etwa die Inhalte von Mails oder Chats, dafür aber die Metadaten, die explizit regeln, was mit den eigentlichen Daten zu passieren hat.

Für Laien ist nur schwer verständlich, was das in der Praxis bedeutet. Aber fest steht: Haben Provider Zugriff auf diese Daten, kann nicht nur die Netzneutralität eingeschränkt werden, es ist auch Zensur möglich – und einzelne Datendienste können blockiert werden. In Diktaturen werden all diese Ziele durchaus mit Hilfe der Deep Packet Inspection erreicht.

Die Bundesregierung argumentiert: Der Einblick in diese Kontrolldaten sei mitunter nötig, um im Einzelfall verlässlich beurteilen zu können, ob ein Datenpaket schädliche Funktionen entfalten kann oder nicht. Denn die IP-Header alleine sind oft nicht aussagekräftig genug. Dieses Argument trifft absolut zu.

Kritiker befürchten Missbrauch – zu Recht?

In vielen Fällen muss man mitunter weitere Protokolldaten untersuchen, die „zur Gewährleistung der Kommunikation zwischen Empfänger und Sender notwendig sind“, wie es im Entwurf heißt. Das Ziel: In Fällen von Hackattacken („Störung“ genannt) schneller und effektiver reagieren zu können. Etwa, wenn Botnetzwerke entdeckt werden, die oft nur schwer bis gar nicht eingedämmt werden können, wenn Millionen von Geräten manipuliert wurden. Nach geeigneten Maßnahmen zu suchen, solche – in Zukunft immer öfter zu befürchtende Störfälle – schnell und effektiv in den Griff bekommen zu können, ist nicht verantwortungslos, sondern verantwortungsvoll.

Kritiker befürchten aber auch Missbrauchsmöglichkeiten. Denn wenn gelesen und ausgewertet werden darf, was bislang nicht gelesen und ausgewertet werden durfte, gibt es selbstverständlich auch die Möglichkeit zum Missbrauch. Stimmt. Aber das kann nicht bedeuten, dass deswegen gar nicht die Möglichkeit in Erwägung gezogen wird, von solchen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, wenn es sinnvoll und nützlich ist. Die Latte muss dafür hoch genug hängen.