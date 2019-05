Stoppt den Facebook-Dollar!

Facebook hat den nächsten großen Coup vor: Mark Zuckerbergs Konzern arbeitet offensichtlich an einer eigenen Kryptowährung. Also nicht nur ein eigenes Bezahlsystem innerhalb von Facebook, sondern eine eigene virtuelle Währung, mit der User schon bald auf Facebook, WhatsApp, Instagram und im Messenger bezahlen können sollen. Mehr als das: User sollen sich damit auch gegenseitig Geld senden können. Ein universelles Zahlungsmittel also.

Dieses Projekt ist nicht aus der Kategorie “Könnten wir ja mal machen”, sondern äußerst konkret – und groß gedacht. Wie Insider berichten, hat Facebook bereits über eine Milliarde Dollar für die Entwicklung des Facebook-Coins ausgegeben. Finanzexperten angeheuert. Kooperationen eingegangen. Codename des Projekts: Libra.

Facebook entwickelt mit Hochdruck eigene Kryptowährung

Mark Zuckerberg meint es also ernst. Auf der letzten Entwicklerkonferenz F8 hat Facebook noch das engere Zusammenrücken der konzerneigenen Plattformen angekündigt. Optisch sollen sich Facebook, WhatsApp, Messenger und Instagram angleichen. User sollen einfach Nachrichten untereinander austauschen können. Und offensichtlich auch überall mit einer neuen Währung bezahlen können: dem Facebook-Coin.

Wer künftig etwas bei Instagram bestellt, zahlt direkt mit der Facebook-Währung. Wer ein Kinoticket kauft, zahlt mit der Facebook-Währung. Wer ein Online-Spiel daddelt, zahlt mit der Facebook-Währung. Und wer sich artig Reklame anschaut und PR-Kampagnen studiert, bekommt sogar – Facebook-Dollar. Ein Geldkreislauf.

Ein Traum für Facebook: Die User zahlen überall auf der Welt in derselben Währung. Ohne das Netzwerk verlassen zu müssen. Vor allem fallen noch so viel mehr Daten an, dass es für Facebook die reine Freude ist. Die Facebook-Dollar sollen zudem nicht nur im firmeneigenen Netzwerk ausgegeben werden können, sondern auch im Web. Und in Onlineshops. Der ganz große Coup eben.

https://vimeo.com/273179369 Video can’t be loaded: Krypto-Jacking: Wenn Hacker mit den Rechnern anderer Leute Geld verdienen (https://vimeo.com/273179369)

Krypto-Währungen: Nicht ohne Risiko

So weit darf es auf keinen Fall kommen

Eine eigene Kryptowährung unter der Kontrolle von Facebook – im Vergleich dazu sind Google Pay und Apple Pay müde Anfängerversuche.

Das Ziel von Zuckerberg ist klar: Er will das (überaus erfolgreiche) Konzept WeChat kopieren. In China nutzen die Menschen die WeChat-App für alles: Sie kommunizieren darüber, bestellen Tische in Restaurants, bezahlen Waren und Dienstleistungen – online und im richtigen Leben. Ein eigenes Ökosystem. In China natürlich unter der Fuchtel der Partei – im Fall von Facebook aber würden Regierungen überall endgültig die Kontrolle verlieren. Jetzt auch über die Geldströme.

Ein Albtraum. Das darf auf keinen Fall passieren. Die Rufe werden daher immer lauter, Facebook zu zerschlagen. Es war ein riesiger Fehler der Kartellwächter, den Aufkauf von WhatsApp und dann auch noch von Instagram so naiv abzunicken. Nun darf Facebook nicht auch noch ein eigenes Finanzsystem mit eigener Währung entwickeln.