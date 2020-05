Ein Hoch auf die Systemadministratoren!

Ein ganzes Land geht innerhalb weniger Tage in den Shutdown – und trotzdem laufen wichtige Dinge, wie sie laufen sollten. Die Feuerwehr kommt, wenn es brennt. Die Polizei ist zur Stelle, wenn es einen Unfall gibt. Und bis auf die kurze Zeit ohne Klopapier sind auch die Supermarktregale voll. Die Krise zeigt: Unsere Infrastruktur hält.

Dass alles so funktioniert, wie es soll, liegt auch an den unsichtbaren Helferinnen und Helfern, die seit Wochen zum Teil über sich hinauswachsen: das Personal in den Supermärkten, die Lastwagenfahrerinnen und -fahrer, aber auch Menschen, die die Infrastruktur selbst aufrechterhalten. Darunter: die Systemadministratoren.

Wer in der IT arbeitet, hatte es noch nie ganz einfach. So lange alles läuft, denkt kaum jemand daran, warum das so ist – wenn nicht gerade System Administrator Appreciation Day ist. Wahrgenommen wird die IT oft erst, wenn nichts mehr geht – und bekommt dann unseren Frust ab. “Außer Floskeln wie ‘Vielen Dank im Voraus’ oder ‘Bitte prüfen. Danke.’ gibt es eigentlich kein Lob”, schreibt mir ein Systemadministrator.

Internet in Zeiten von Corona – COSMO TECH

Dabei sorgen vor allem Menschen wie er dafür, dass digitale Lösungen all das auffangen, was durch das Coronavirus gerade analog nicht mehr funktioniert. Unternehmen haben in wenigen Tagen ihre Serverkapazitäten hochgefahren. Komplexe Telefonanlagen wurden fürs Homeoffice fit gemacht. Wo analog gearbeitet wurde, wurden die Dinge zum Teil “zwangsdigitalisiert”.

“Wir haben mit Hilfe von Raspberry Pis ‘Netzwerkdosen für zu Hause’ gebaut”, schreibt mir ein Systemadministrator über eine Lösung, die mich fasziniert hat. “Die Mitarbeiter können ihren kompletten Arbeitsplatz mitnehmen, inklusive der 27-Zoll-Monitore, und verbinden ihren Rechner mit dem Pi statt der Netzwerkdose in der Wand. Im Prinzip ein VPN, aber so, dass es mit dem kompletten Arbeitsplatz funktioniert.” Eine Lösung für Menschen mit Sehbehinderung – und die, die auf besondere Hardware angewiesen sind.

Systemadministratoren sind in diesen Tagen Seelsorger für alle, die mit der Technik nicht klar kommen. Sie sind die Feuerwehr, wenn die Systeme ausfallen. Sie sind Detektive, wenn Fehler auftauchen. Sie sorgen nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Krankenhäusern, Behörden und an anderen Orten dafür, dass dieses Land den Shutdown digital übersteht – und das tun sie fast unsichtbar.

Ein Hoch auf die Systemadministratoren!