techlash: Aufstand gegen die Tech-Giganten

Menschen brauchen oft einen konkreten Anlass, um in Bewegung zu geraten. Etwas, was den berühmten Stein ins Rollen oder das Fass zum Überlaufen bringt. Der Skandal um den Datenmissbrauch durch Cambridge Analytica ist so ein Anlass. Plötzlich sagen sich nicht nur User, sondern sogar Politiker „Das reicht. So geht es nicht weiter.“ Man kann regelrecht spüren, dass die Stimmung kippt. Aus den einstigen Musterschülern aus dem Silicon Valley werden allmählich manipulative, selbstsüchtige, gefährliche Täter. Na, zumindest wird ernsthafter diskutiert, wie es weitergehen soll.

Techlash: Zusammengesetzt aus „Technologie“ und „Backlash“

„Techlash“ wird das genannt. Ein Kunstwort, das sich aus „Technologie“ und „Backlash“ (Gegenreaktion) zusammensetzt. Das trifft es ziemlich gut. Es formiert sich Widerstand – oder besser: Gestaltungswille. Man will nicht mehr den US-Konzernen die Kontrolle überlassen. Es wird besprochen, welche Risiken und Nebenwirkungen Google, Amazon, Facebook und WhatsApp haben. Nur wenige rufen gleich nach der Abschaffung, die meisten machen sich Gedanken, wie diese rasanten Entwicklungen in geordnete Bahnen gelenkt werden können.

Dabei gibt es eine Menge zu besprechen. Da ist zum Beispiel die Kritik an der zunehmenden, teilweise beängstigenden Marktmacht, die Amazon, Google und Facebook haben. Sie dominieren den Onlinehandel und den Werbemarkt. Die Daten fließen unkontrolliert in die USA. Da wäre aber auch die Angst vor neuen Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI), die kaum kontrollierbar ist. Oder Roboter. Oder autonomen Fahrzeugen, die zunehmend Unfälle zu verantworten haben.

Jörg Schieb im Tagesthemen-Interview

#DeleteFacebook: Konkreter Aufruf

Auch über die gesellschaftlichen und sozialen Folgen machen sich immer mehr Menschen Gedanken: Die Omnipräsenz des Smartphones, die zunehmende Vernetzung, die Zentralisierung von Macht und Umsatz. Antworten haben die verantwortlichen Konzerne nicht, denn sie haben sich die Frage nie gestellt. Sie handeln seit jeher völlig verantwortungslos und sind nun erstaunt, dass nicht mehr nur nach neuen Features gefragt wird. Kein Wunder, dass sich nun Gegenbewegungen entwickeln.

Aktionäre klagen in den USA gegen Facebook. Unternehmenschef Zuckerberg soll vor dem US-Senat, dem EU-Parlament und dem britischen Parlament aussagen. Mit #DeleteFacebook gibt es eine Initiative, die dazu aufruft, Facebook den Rücken zu kehren. Mit Brian Acton ruft sogar einer der WhatsApp-Gründer, den Facebook zum Milliardär gemacht hat, zum Verlassen und Löschen von Facebook auf.

Die Verantwortungslosigkeit von Facebook und die Rücksichtslosigkeit von Mark Zuckerberg rächt sich jetzt.