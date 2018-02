Techlash: Unilever will kein Geld mehr geben

Die goldenen Zeiten scheinen für Google und Facebook erst mal vorbei zu sein. Zumindest jene Zeiten, in denen die Onlinekonzerne machen konnten, was sie wollten – nicht nur ungestraft, sondern auch noch durch wirtschaftlichen Erfolg belohnt. In den USA knüpft sich der Senat Facebook vor, stochert im Sumpf und hält dem Unternehmen sein unverantwortliches Verhalten vor. Dann wenden sich diverse Ex-Mitarbeiter von Google, Facebook und Co. aus moralischen Gründen von ihren ehemaligen Arbeitgebern ab und erklären öffentlich: Social Media macht süchtig. Und nun: Sagt einer der mächtigsten Werbekunden, so geht’s nicht weiter.

Acht Milliarden Dollar sind ein starkes Argument

Der Multikonzern Uniliver verteilt weltweit acht Milliarden Dollar Werbegelder – pro Jahr. Klar, dass Google und Facebook ein großes Stück vom Kuchen abbekommen. Doch nun hat Marketingvorstand Keith Weed gefordert, dass Google und Facebook ihre Sümpfe trocken legen müssen, bevor wieder Werbegelder fließen. CNN liegt eine Rede des Uniliver-Managers vor, die belegt, dass der Konzern entschlossen ist.

Wenn Politiker oder Datenschutzbeauftrage etwas fordern, schmunzeln Google, Facebook und Co. in der Regel nur. Es braucht schon die Power eines US-Senats, damit bei Facebook überhaupt mal die Alarmglocken klingeln. Doch wenn die Großen der Branche ihre Geldbörse zukneifen, ist es das Machtmittel schlechthin. Schließlich wird der ganze Zauber namens Social Media nur aus diesem einzigen Grund betrieben: Um an die Werbegelder der Großen zu kommen.

Techlash: Kritik an Tech-Gigangen nimmt zu

Das macht zwar ein anderes gesellschaftliches Problem deutlich – die Macht des Kapitals und die Ohnmacht der Politik – aber es ist erfreulich, dass selbst die Werbetreibenden mittlerweile feststellen, dass es so nicht weitergehen kann. Unilever legt den Finger in die Wunde: Fake-News bedrohen die Demokratie, es gibt keinen ausreichenden Jugendschutz, die Gesellschaft wird durch die Inhalte gespalten und die Moral unterwandert. Außerdem ist alles, was schädlich ist für ein gedeihliches Zusammenleben (Hatespeech, Fake-News, Lügen, Beleidigungen…) gut für Facebook und Google. Weil solche Inhalte für große Aufmerksamkeit sorgen und damit den Umsatz erhöhen.

Entweder werde das Jahr 2018 „das Jahr des Techlash“, sagt Keith Weed, „in dem sich die Welt gegen die Tech-Giganten wendet“ (was „Techlash“ genannt wird, einen Begriff, den wir künftig häufiger hören werden), oder den Online-Riesen gelingt die Kehrtwende – und sie stellen das Vertrauen her, das so dringend nötig ist. Ob ihnen das gelingt, ist meiner Ansicht nach fraglich. Vor allem bei Facebook.