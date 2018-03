Tesla und andere boykottieren Facebook

Ich habe es immer gesagt: So richtig ernst wird es für Facebook erst dann, wenn die Werbekunden ausbleiben. Wenn sie – aus guten Gründen! – im Umfeld von Facebook keine Werbung mehr schalten wollen. Eins muss ohnehin klar sein: Wer dort Werbung schaltet, unterstützt das System – stärker als die User. Der User hat kaum Macht. Er kann wegbleiben, ja. Aber damit ändert sich nicht viel. Wer im großen Stil Werbung schaltet, der füttert den Riesen.

Ohne Werbung ist Facebook weg

Vor einigen Wochen schon hat Unilever angekündigt, seine Werbebudgets bei Facebook und Co. zu reduzieren. Wegen Fake News und weil die Netzwerke der Gesellschaft eher schadeten als nutzten. Nun, nach dem Cambridge-Analytica-Skandal und den schwachen Reaktionen von Mark Zuckerberg darauf, ziehen noch ganz andere Unternehmen Konsequenzen. Einige kehren dem weltgrößten Online-Netzwerk zumindest zeitweise den Rücken. So gingen jetzt die Facebook-Seiten von Tesla und von der Raumfahrt-Firma SpaceX vom Netz (gehört auch Elon Musk).

Kein Einzelfall. Wirklich problematisch ist es für Facebook aber, wenn weniger oder keine Werbung geschaltet wird. So hat auch die Mozilla Foundation, der wir den Web-Browsers Firefox zu verdanken haben, angekündigt, keine Werbung mehr auf Facebook zu platzieren. Erst müsse das Netzwerk seine Datenschutz-Einstellungen verbessern, bevor die Werbung wiederkommt. Auch der Hersteller smarter Lautsprecher Sonos stoppt für eine Woche die Online-Werbung bei Facebook und Instagram, aber auch bei Google und Twitter.

Vertrauensverlust im großen Stil

Wumm. Voll auf die Zwölf. So etwas hat Signalwirkung – und ist so ziemlich das Einzige, was Unternehmen wie Facebook beeindruckt. Facebook hat keine anderen Einnahmequellen als Werbung. Wenn sich hier im großen Stil die Kunden abwenden, hat das enorme Auswirkungen. Zwar werden die Werbeplätze dann immer noch verkauft, aber eben deutlich günstiger. Das hat enorme wirtschaftliche Auswirkungen.

Auch die Nutzer diskutieren, ob sie Facebook nicht besser verlassen sollen. Unter dem Hashtag #DeleteFacebook formiert sich Widerstand. Selbst WhatsApp-Mitgründer Brian Acton, der seine Messaging-App für rund 22 Milliarden Dollar an Facebook verkauft hat, will jetzt mit Facebook nichts mehr zu tun haben. Wenn er das ernst meinen würde, sollte er allerdings seine 22 Milliarden Dollar spenden! Die meisten User sind noch eher zurückhaltend. Aus verständlichen Gründen: Ist man erst einmal vernetzt, ist man auch abhängig. Das ist ehemaligen Mitarbeitern zufolge von Facebook sogar gewollt.

Facebook bekommt also gerade Druck von allen Seiten: Aus der Politik, von den Werbekunden und durch die User. So ist das halt, wenn man jahrelang nur an sich denkt. Es rächt sich.