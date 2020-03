Throttlegate: Apple bereut für 500 Mio. Dollar

Apple setzt auf einen Vergleich: In den USA gibt es eine Sammellage gegen Apple, weil der Apfel-Konzern vor eine Weile bei älteren iPhone-Modellen künstlich das Tempo gedrosselt hat (Stichwort: Throttlegate). Das hat vielen Kunden nicht gefallen, nicht wenige haben sich juristisch gewehrt. Deshalb bietet der Konzern betroffenen Kunden nun eine Entschädigung an. Am Ende wird es auf rund 25 Dollar pro Kunden hinauslaufen (die Juristen kassieren geschätzte 91 Millionen Dollar für den Fall – so effektiv Sammelklagen sind, so unanständig sind die Honorare für die Juristen).

Im iPhone ist der Akku fest verklebt und lässt sich daher nur schwer austauschen

Fernsteuerung: Der Wille der Konzerne geschehe

25 EUR dafür, dass das eigene Gerät aus der Ferne manipuliert wurde – und langsamer arbeitet als es kann. Apple ist es zwar wichtig darauf hinzuweisen, dass der Vergleich kein Schuldeingeständnis ist (laut Gerichtsunterlagen) – aber das ist Schattenboxen. Natürlich räumt Apple eine Schuld ein – oder sagen wir besser: seine Verantwortung -, anderenfalls würde der Konzern nicht einfach so bis zu 500 Mio. Dollar auf den Tisch legen. Das ist auch für Apple eine Menge Geld.

Die gute Nachricht: Vielleicht lernen die großen Konzerne aus dem aktuellen Fall. Erst im Februar hat eine französische Behörde Apple wegen Throttlegate zu einer Strafzahlung von 25 Mio. EUR verdonnert. Jetzt bis zu eine halbe Milliarde Dollar Entschädigung in den USA. Es zeigt sich, dass es teuer werden kann, wenn Konzerne ihre Macht zu sehr ausnutzen.

Die schlechte Nachricht: Selbst wenn wir mehrere Hundert, teilweise sogar über 1.000 EUR auf den Tisch legen, gehören die Geräte zwar uns – aber die Kontrolle darüber behalten zu einem großen Teil Konzerne wie Apple oder Google. Sie bestimmen, welche Apps auf dem Gerät installiert werden dürfen (Apple mehr als Google), sie können sogar Apps deaktivieren. Sie sammeln Daten und erlauben anderen Apps, das ebenfalls zu tun. Sie ändern Nutzungsbedingungen (siehe eben Throttlegate), machen das Smartphone langsamer – und lassen dem eigentlichen Besitzer gar keine Wahl.

Mein Smartphone gehört mir? Von wegen…

Die Nutzerinnen und Nutzer sollten selbst entscheiden

Nicht, dass ich es falsch fände, das Tempo in bestimmten Situationen zu drosseln, um den Akku zu schonen. Aber diese Entscheidung sollte doch den Kundinnen und Kunden vorbehalten bleiben. Ein Arzt macht auch nur eine Therapieempfehlung – entscheiden muss am Ende der Patient. Außer in Notsituationen.

Ich wünsche mir, dass wir Nutzer ebenso selbst entscheiden können, was wir wollen – und was uns gut tut. Die Konzerne müssen informieren, können Angebote machen – und nur wenn wir das wollen, darf eingegriffen werden. Etwa so: “Die App ist nach unserer Einschätzung unsicher – wir empfehlen, sie zu deinstallieren. Wollen Sie unserer Empfehlung folgen?” Das ist doch keine Hexerei, sondern eine Frage des Respekts vor dem Kunden.