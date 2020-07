Twitter-Hack: Es ist noch milde ausgegangen

Jetzt ist es also mal passiert: Hacker haben offensichtlich eine ernsthafte Sicherheitslücke auf Twitter entdeckt – und gnadenlos ausgenutzt. Über die Accounts von Prominenten wie Barack Obama, Joe Biden, Jeff Bezos, Warren Buffet oder Kanye West wurden individuelle Tweets verschickt, die den Eindruck erwecken, man könne über eine Bitcoin-Börse praktisch sofort aus 1.000 Dollar 2.000 Dollar machen.

Gier funktioniert immer: Per Bitcoin Einsatz verdoppeln

Innerhalb weniger Stunden sind 100.000 Dollar auf dem Bitcoin-Konto eingegangen. Rund 100 Leute konnten also nicht widerstehen. Die Gier ist den Menschen nicht auszutreiben. Tja, und weil bei der Kryptowährung Bitcoin so ziemlich alles möglich erscheint – selbst eine sofortige Verdopplung – greifen eben manche zu. Das haben die Täterinnen und Täter schon clever eingefädelt.

Doch eine wichtige Frage ist natürlich: Wie haben sie das gemacht? Offizielle Angaben gibt es dazu noch nicht. Da so viele Konten gleichzeitig betroffen sind, kann es nicht die Nachlässigkeit einzelner bei der Verwaltung von Zugangsdaten sein. Es liegt vermutlich eine Lücke in der Passwort-zurücksetzen-Funktion vor. Denn die hat Twitter zeitweise deaktiviert – und untersucht sie genauer.

Wenn die Passwort-zurücksetzen-Funktion mangelhaft ist, sind selbst mit Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesicherte Konten gefährdet. Das gilt nicht nur für Twitter, sondern generell.

Mängel im System: Abhängigkeit und mangelnde Absicherung

Der aktuelle Fall macht deutlich, wie sehr die Welt von einzelnen US-Konzernen abhängt. Und es ist noch glimpflich ausgegangen. Man stelle sich vor, es wäre das Konto des US-Präsidenten gehackt worden. Der erste Präsident, der seine Befehle twittert – sozusagen. Hätten die Hacker hier eine Kriegserklärung gegenüber Nordkorea, einen Zoll von 100% auf Produkte aus China oder einen Austritt aus der NATO getwittert, hätte das zumindest für heillosen Schaden in der Diplomatie und für zusammenbrechende Börsen gesorgt.

Wir sollten also nicht nur darauf warten, welche Ursachen uns Twitter für dieses Desaster erklärt. Wir sollten Schlüsse daraus ziehen.

Ein US-Präsident sollte den Anstand haben, nicht über Twitter oder ähnliche Kanäle zu regieren. Journalisten sollten nicht annehmen, dass Twitter eine offizielle Nachrichtenquelle ist. Wir alle sollten Twitter und Co. weniger ernst nehmen. Und last not least braucht es endlich 100% sichere Mechanismen, um Onlinekonten abzusichern – zumindest jene, die verifiziert und damit besonders prominent sind.

https://vimeo.com/300048629 Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Hackangriffe nehmen zu (https://vimeo.com/300048629)

Einträgliches Geschäft: Hackangriffe nehmen ständig zu