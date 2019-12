Twitter sperrt Polizei-Accounts in NRW

Die Accounts der Polizei bei Twitter sind wichtige Kanäle für die Kommunikation in Gefahrenlagen. Die Polizei in Köln hat hier über die Geiselnahme am Hauptbahnhof vor gut einem Jahr informiert, die Polizei in Aachen immer wieder über den Einsatz am Hambacher Forst, die Polizei in Münster 2018 über die Amokfahrt am Kiepenkerl.

Am Samstag hat Twitter eine ganze Reihe von Accounts der Polizei in Nordrhein-Westfalen gesperrt. Betroffen sind die Accounts der Behörden in Borken, Heinsberg, Herford, Höxter, Minden-Lübbecke, Soest, Steinfurt, Wesel sowie im Märkischen Kreis, im Rhein-Erft-Kreis und im Rhein-Kreis Neuss. Einige von ihnen waren zwischenzeitlich wieder erreichbar, andere sind es nach wie vor nicht.

Auf den betroffenen Profilseiten warnt Twitter, die Accounts seien “vorübergehend gesperrt” oder “eingeschränkt”. Die Warnung werde angezeigt, weil von diesen Accounts “einige ungewöhnliche Aktivitäten ausgegangen sind”. Nur, wenn Nutzerinnen und Nutzer zustimmen, erhalten sie trotzdem Zugriff aufs Profil. Über die Suchfunktion von Twitter ist es nicht möglich, die Accounts der Behörden zu finden.

Die Polizeibehörde in Mettmann, die zwischenzeitlich auch betroffen war, schreibt, sie könne sich das Problem nicht erklären; es habe in den vergangenen Tagen aber “einige technische Probleme” gegeben. Twitter selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Dass Anfragen an die offiziellen Twitter-Accounts oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Plattform in Deutschland ins Leere laufen, ist aber keine Ausnahme.

Der Fall ist nur ein weiteres Beispiel aus einer ganzen Reihe von Sperren, die zuletzt für viel Unmut in der Nutzerschaft gesorgt hatten. Der Schriftsteller Tom Hillenbrand hat wegen eines satirischen Tweets zur Europawahl seit Monaten keinen Zugriff auf seinen Account – und zuletzt im Mai getwittert. Auch viele andere Nutzer wurden deshalb gesperrt. Im Mai hat Twitter das Konto der Jüdischen Allgemeinen blockiert. Die Liste ließe sich fortführen.

Bei den Sperren der Polizei-Accounts in Nordrhein-Westfalen kann es sich noch immer um einen technischen Fehler handeln. Trotzdem: Es ist offensichtlich, dass Twitter ein Problem mit Overblocking hat – und die Frage, wie gut es ist, dass private Unternehmen über Kanäle entscheiden, die für die Öffentlichkeit wichtig sind, bleibt aktuell.