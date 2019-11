Übernehmt Verantwortung, Spielefirmen!

Blizzard hat versucht, Verantwortung zu nehmen. Und das ging gehörig schief. Vor etwa einem Monat hatte der Games-Konzern hinter “World of Warcraft” einen E-Sportler abgestraft: Chung Ng Wai, einer der 50 besten Spieler von Blizzards digitalem Kartenspiel “Hearthstone”, hatte sich öffentlich in einem Turnier mit den Demonstranten in Hongkong solidarisiert.

Blizzard reagierte prompt, verwies auf die strenge “Keine Politik in unseren Turnieren”-Regel und sperrte Chung Ng Wai für ein Jahr. Mutmaßlich um es sich mit dem chinesischen Markt nicht zu verderben – und ist dabei massiv übers Ziel hinausgeschossen.

RT PoliticalShort "RT Slasher: Blizzard President J. Allen Brack addresses his and the company's role in penalizing Hong Kong pro Hearthstone player blitzchung "We didn't live up to the standards we set for ourselves. We failed in our purpose. And f… pic.twitter.com/xzypjEmMzm" — DANIEL GLENN (@REALDANIELGLENN) November 2, 2019

Nun hat sich Blizzards Präsident J. Allen Brack für dieses, wie er sagt, vorschnelle Verhalten entschuldigt. Das sei nicht, wofür Blizzard stünde, man wolle Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringen. Nicht trennen. Und: Die Sperre von Chung Ng Wai bleibt bestehen. Das zeigt, wie hilflos die Anbieter von Games und Game-Plattformen sich gegenüber politischem Aktivismus sehen.

Spiele werden politisch

Klar ist: Am liebsten hätten die meisten von ihnen überhaupt nichts mit Politik zu tun. Doch Spieleentwickler müssen heute die Verantwortung übernehmen. Denn was in ihren Spielen passiert, bleibt nicht in diesen Spielen.

Wie Politik in Spielen auftauchen kann.

Wenn Frauen in Blizzards Actionspiel Overwatch belästigt und beschimpft werden, dann muss das Unternehmen die Täter konsequent sperren. Jeder Gamer muss sofort wissen, dass er für sexistische und rassistische Kommentare abgestraft wird.

Wenn Rechtsextreme sich in Steam-Foren zusammentun und rassistische Propaganda verbreiten, Hakenkreuze als Profilbilder benutzen oder durch Weltkriegsshooter rennen und „Heil Hitler“ krakeelen, müssen Steam und der Hersteller des Shooters reagieren und solche Spieler rausschmeißen und anzeigen. Und sie müssen die Foren moderieren; sie müssen wissen, was in ihnen abgeht.

Wenn ein Neonazi die Streaming-Plattform Twitch auswählt, um seinen Anschlag dort live zu dokumentieren, dann muss Twitch es unmöglich machen, dass die Plattform für so etwas genutzt wird. Dann müssen die Hürden höher werden, dort zu streamen.

Wenn ein Spieler aber in einer Interviewsituation sich politisch, legal und ohne Beleidigungen äußert, muss das erlaubt sein.

Blizzard hat übertrieben

Das bedarf Fingerspitzengefühl, aber es muss sein: Es ist die Pflicht der Spielefirmen und Plattformbetreiber, für eine saubere Umgebung zu sorgen, ohne Hass, ohne Aufrufe zur Gewalt, ohne Propaganda von Verfassungsfeinden. Übernehmt Verantwortung, Spielefirmen!