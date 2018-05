Uploadfilter und Leistungsschutzrecht – die EU bedroht das freie Netz

Bei der Europäischen Union bohrt man jetzt die ganz dicken Bretter. Die Politiker in Brüssel wollen nicht nur den Datenschutz voranbringen. Eins der nächsten Projekte auf ihrer Liste ist das Urheberrecht. Auch hier stammt das aktuell geltende Recht im Kern aus Zeiten vor dem World Wide Web – und wurde von der Realität längst überholt. Dass wir auch hier neue Gesetzestexte brauchen, ist also gar keine Frage.

Es bleibt allerdings die Frage, ob wir uns hier denselben Fehler leisten sollten, den wir uns zur Datenschutz-Grundverordnung DSGVO geleistet haben: erst zu berichten, wenn alles schon beschlossen ist – und sich nichts mehr ändern lässt. Mit dem neuen Urheberrecht nämlich drohen uns Uploadfilter und ein neuer Versuch für ein Leistungsschutzrecht. Darauf haben sich die Mitgliedsstaaten der EU vor dem Wochenende geeinigt.

Erst einmal zu den Uploadfiltern: Denkt man den Entwurf für die Richtlinie konsequent zu Ende, müssen Plattformen wie Facebook oder YouTube jeden Upload filtern, um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern – und zwar noch bevor er auf der Plattform öffentlich zu sehen ist. Die Entscheidungen darüber können nur Algorithmen treffen und die machen Fehler. Uploadfilter sind eine enorme Gefahr für ein freies Netz – Kritiker sprechen von Zensur und sehen die Meinungsfreiheit gefährdet.

https://www.youtube.com/watch?v=32KhsMSkLjE Video can’t be loaded: #kurzerklärt: Was ändert sich mit der EU-Datenschutzverordnung? (https://www.youtube.com/watch?v=32KhsMSkLjE)

Die DSGVO – nur der erste Akt der EU, wenn es um neue Gesetze für die digitale Zeit geht.

Dann das Leistungsschutzrecht: Hier in Deutschland haben wir schon ein Gesetz, mit dem erreicht werden sollte, dass schon kleine Ausschnitte aus Zeitungsartikeln geschützt werden und eine Abgabe darauf zu zahlen ist – also zum Beispiel auf die Anreißertexte, die man oft bei Google sieht. Das Gesetz wurde in Deutschland massiv kritisiert. Bei einer Anhörung im Ausschuss Digitale Agenda im Bundestag hatten es Experten 2014 als unausgegorene, lobbygetriebene Katastrophe bezeichnet. Genau diese Katastrophe erlebt jetzt auf EU-Ebene eine Neuauflage – nicht gut.

Die Position der Bundesregierung zu beiden Themen ist eigentlich eindeutig: „Eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Uploadfiltern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu ‚filtern‘, lehnen wir als unverhältnismäßig ab“, heißt es im Koalitionsvertrag. Und die Staatsministerin für Digitales Dorothee Bär sagte der ‚Welt‘ vor ihrem Amtsantritt im Interview, dass sie bei ihrer ablehnenden Haltung zum Leistungsschutzrecht bleibe.

Trotzdem ist beides jetzt Thema auf europäischer Ebene – und damit bedroht die EU weiter das freie Netz. Rund um die Einführung der DSGVO erleben wir ein Website-Sterben; man kann nur hoffen, dass allein die vielen, vielen geschlossenen Blogs, die Enno Park auf seiner Website nach einem Aufruf bei Twitter zusammengetragen hat, wiederauferstehen, wenn wir ein bisschen mehr Rechtssicherheit haben. Beim Thema Urheberrecht halte ich es mit der Piraten-Abgeordneten Julia Reda: Vielleicht ist genau jetzt der Moment sich einzumischen – und nicht wie bei der DSGVO erst in zwei Jahren, wenn wir mit Uploadfiltern und einem neuen Leistungsschutzrecht aufwachen.