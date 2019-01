VR/AR-Pleitewelle: Im Tal der Enttäuschungen

Die Stimmung war schon mal euphorischer in der VR- und AR-Branche – in den vergangenen Wochen gab es eine regelrechte Pleitewelle. Jüngstes Opfer ist die AR-Brille “Meta”, die lange als ernsthafte Konkurrenz für die “Hololens” von Microsoft galt. Diese 5.000-Dollar-Brille ist der Standard, wenn es um professionelle Nutzung von Augmented-Reality (AR) geht, die “Meta” war schon für unter 1.000 Dollar zu haben.

Trotz besserem Sichtfeld konnte sie sich am Markt bisher nicht durchsetzen. Ich vermute, dass das auch an der fehlerhaften Software lag. Als ich die Brille einmal ausprobiert habe, ist schon das Demo-Programm in fünf Minuten zweimal abgestürzt. Meta hat Mitte Januar Insolvenz angemeldet, die Rechte an der Technik wurden an einen Investor verkauft, der namentlich noch nicht bekannt ist.

AR-Brille Meta: Bei meinem Test stürzte die Software zweimal ab.

Schon im Dezember sorgte die Auktion eines kalifornischen Auktionshauses für große Aufmerksamkeit, dort wurden “große Mengen” der “Jaunt ONE VR Camera” angeboten. Eine High-End-Kamera für 360-Grad-Videos, die ursprünglich 100.000 US-Dollar gekostet hat. Versteigerer war der Hersteller selbst, die Firma Jaunt, an der auch der Disney-Konzern beteiligt ist. Der Kamera-Hersteller hat Ende des Jahres 70 Prozent der Mitarbeiter entlassen und sich komplett aus dem VR/360°-Video-Geschäft zurückgezogen.

Neben vielen kleinen Unternehmen scheinen auch die Großen ihre Lust an Virtual Reality (VR) verloren zu haben. Samsung und Google haben bei der Vorstellung ihrer neuen Smartphones zuletzt kein Wort mehr über deren VR-Fähigkeiten verloren. 2016 hatte Samsung noch Mark Zuckerberg auf die Bühne geholt und enorm für Virtual Reality getrommelt.

Am Tiefpunkt des “Hype-Zyklus”

Wir sind im “Tal der Enttäuschungen” angekommen. So heißt die Stelle im “Hype-Zyklus”, die nach dem “Gipfel der überzogenen Erwartungen” kommt. Dieser Zyklus ist ein Modell des Marktfoschungsinstituts Gartner. Er läuft gerade bei technischen Trends fast immer nach dem selben Muster ab.

Ist VR (und AR) also jetzt am Ende? Ich glaube nicht. Der nächste Schritt im “Hype Zyklus” ist nämlich der “Pfad der Erleuchtung”. Es gibt derzeit in VR und AR noch entscheidende Probleme, zum Beispiel die unpraktischen Headsets. Sie sind – besonders für Brillenträger – unbequem, teuer und oft noch per Kabel an ebenfalls teure Computer gebunden. Es gibt auch noch nicht viele richtig bahnbrechende Anwendungen. Navigation mit AR ist zwar toll, aber wenn man dafür die ganze Zeit das Smartphone hochhalten muss, ist es doch wahnsinnig anstrengend und unpraktisch.

https://vimeo.com/313792759 Video can’t be loaded: WDR Digitalistan: Beat Saber (https://vimeo.com/313792759)

Das VR-Spiel Beat Saber

Vieles spricht dafür, dass diese Probleme über kurz oder lang gelöst sein werden. VR-Brillen-Hersteller Oculus berichtet zum Beispiel, dass die eher günstige, aber recht bequeme Stand-Alone-Brille Oculus Go von ihren Besitzern regelmäßiger und länger genutzt wird, als die Lösungen bei denen ein Smartphone in eine Plastikhalterung gesteckt werden muss.

Mit dem VR-Spiel “Beat Saber” hat es 2018 auch einen echten Verkaufserfolg gegeben. Innerhalb von nur einem Monat wurde das Spiel, bei dem im Takt der Musik bunte Klötzchen zerschlagen werden müssen, 100.000 mal installiert. Bei den VR-Days in Amsterdam sagte einer Entwickler, dass die Firma finanziell inzwischen in der Gewinnzone sei. “Beat Saber” hat damit schon die letzte Stufe des “Hype Zyklus” erreicht, das “Plateau der Produktivität”.