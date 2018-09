Politik bei 5G im Standby-Modus

Die Zukunft hat einen Namen: 5G. Wir alle wissen, wie wichtig das neue Mobilfunknetz ist. Flächendeckende Versorgung mit wirklich ordentlich Datentempo zu bezahlbaren Preisen – das ist es, was die mobile Kommunikationsgesellschaft braucht. “Smarte” Lösungen wie Smart City oder autonom-fahrende Autos sowieso. Ohne 5G geht’s nicht voran.

Deutschland ist schlecht versorgt

Da wäre es doch eine gute Idee, jetzt mal richtig Gas zu geben, damit Deutschland nicht schon wieder im Mittelfeld oder auf den letzten Plätzen landet. Wir alle wissen, wie langsam der Netzausbau vonstatten geht und wie löchrig der Mobilfunkteppich in Deutschland ist. Allen Versprechen zum Trotz, die die Kanzlerin nun schon mehrfach abgegeben hat – und die sowieso keiner mehr ernst nimmt. Auch Dorothee Bär treibt die Sache nicht wirklich voran, die “Staatsministerin für Digitalisierung”. Direkt verantwortlich für den Netzausbau sind allerdings Wirtschaftsminister Altmaier und Verkehrsminister Scheuer. Aber auch sie: im Standby-Modus.

Oder haben wir von dem Dreigespann forsche, entschiedene Worte gehört – jetzt, wo die ersten Vorbereitungen für das neue Mobilfunknetz 5G laufen? Demnächst werden die Frequenzen versteigert. Aber vorher werden die “Spielregeln” festgelegt: Wie schnell muss welcher Versorgungsgrad erreicht werden? Wie schnell muss 5G in Städten und Ballungsgebieten sein, wie schnell am Rand von Fahrtstrecken (Autobahn, Zug) – und auf dem Land?

https://vimeo.com/290843123 Video can’t be loaded: Datentempo von LTE und 5G (https://vimeo.com/290843123)

Das Datentemp von LTE lässt zu wünschen übrig – und von 5G?

Die Politik lässt auch die nächste Chance vorbei ziehen

Da sind die bislang gesteckten Ziele eindeutig zu niedrig. So niedrig, dass sogar Politiker wach werden, und öffentlich per Brandbrief vor einer Funkloch-Krise warnen. Die gesteckten Ziele der Bundesnetzagentur seien zu lahm: Es müsse schneller gehen mit der Versorgung mit 5G – und es müssten mehr Leute erreicht werden.

John F. Kennedy hat seine Leute zum Mond geschickt. Unsere Politiker schaffen es nicht mal, auch nur die lahmsten Versprechen einzuhalten (schon 2009 hat Angela Merkel “schnelles Internet für alle bis 2014” versprochen), geschweige beeindruckende Visionen zu entwickeln und diese umzusetzen. So kann das nichts werden. Am Ende zahlen wir die Zeche: Wieder nichts mit der flächendeckenden, guten Versorgung. Aber, hey: Dafür dürfen wir dann die höchsten Mobilfunktarife in ganz Europa bezahlen.

Klingt das nicht toll?