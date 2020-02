Warum mich Google Stadia enttäuscht hat

Ich habe keine Lust mehr auf Google Stadia. Drei Monate nach Start hat der Streamingdienst für Games seinen Reiz verloren.

Im November 2019 hatte Google den Dienst gestartet, um im Spielemarkt Fuß zu fassen: Gaming ganz ohne Konsole. Spiel online auswählen, kaufen und loslegen, ohne Download- oder Installationszeiten.

Klingt toll, funktioniert aber noch nicht

Das Versprechen: Ich kann ein technisch anspruchsvolles Spiel wie “Tomb Raider” auf meinem alten Notebook spielen, auf dem Handy oder dem Fernseher. Bisher sind dafür ein Controller und Google Chromecast für etwa 130 Euro nötig, später soll es ohne zusätzliche Technik gehen: Browser öffnen, Spiel anklicken, losspielen. Berechnet wird das Game auf den Hochleistungsservern von Google.

So hat Google den Streamingdienst 2019 präsentiert.

Die Idee finde ich großartig. Gerade im Vergleich zu Apple Arcade, dem zweiten Player, der sich seit vorigem Jahr in die Gamesbranche quetschen will. Apple gibt für fünf Euro Zugriff auf Dutzende Gaming-Apps. Das ist ein klassisches Geschäftsmodell, nicht besonders aufregend. Google aber versprach eine Revolution. Theoretisch jedenfalls.

Technisch aber scheitert die Revolution: Google empfiehlt eine 25 Mbit/s-Internetverbindung für Stadia, zuhause komme ich auf stabile 45 Mbit/s. Aber wenn ich mit Stadia spielen will, fangen die Probleme an.

Kein Spaß mit Lara Croft

Ich logge mich am Fernseher bei Stadia ein und starte “Rise of the Tomb Raider”, das Lara-Croft-Game von 2015. Sofort bin ich im Spiel, und es ist beeindruckend, wie unkompliziert das funktioniert. Doch sobald ich loslege, gibt es Tonaussetzer und meine Eingaben mit dem Controller kommen verzögert im Game an.

Vielleicht klingt das unproblematisch, doch zerstören diese Verzögerungen gerade bei schnellen Actionspielen das Spielgefühl komplett. Kurz: So macht mir Stadia keinen Spaß. Weder “Tomb Raider” noch andere Spiele wie etwa das Vorzeigespiel “Destiny 2”.

Hinzu kommt, dass das Spielangebot von Google Stadia überschaubar und teuer ist: Wer monatlich etwa zehn Euro zahlt, bekommt Spiele geschenkt – die es aber auch fast immer für PC und Konsolen für wenig Geld gibt. Der Rest muss zum Vollpreis gekauft werden.

Warum Google Stadia für Spieleentwickler interessant ist, erklärt Milan Pingel von Massive Miniteam. Sein Spiel “Spitlings” soll zuerst für Stadia erscheinen.

Es fehlen Stadia immer noch die exklusiven Spiele, Games, die es nur für Stadia-Kunden gibt. Ausnahmen gibt es wenige, und noch ist kein Muss-ich-unbedingt-spielen-Titel darunter. Das macht selbst Apple Arcade mit seinen oft simplen Handyspielen besser.

Google Stadia hat mich enttäuscht. Technisch und spielerisch passt das Angebot nicht. Google muss viel Energie und Geld in Stadia stecken, damit ein zufriedenstellendes Angebot entsteht. In ein paar Monaten schaue ich wieder rein. Vielleicht.