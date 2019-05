Warum sollten Klarnamen tabu sein?

Da ist sie – die Diskussion darüber, ob es eine Klarnamenpflicht im Netz geben soll oder nicht. Es ist dem Europa-Spitzenkandidaten Manfred Weber zu verdanken, dass die Diskussion in Gang gekommen ist. Er will keine Spitz- und Tarnnamen mehr zulassen in den Sozialen Netzwerken, vielleicht sogar im Internet ganz allgemein.

Einschränkung der Redefreiheit?

Klar, dass es gleich eine immense Empörung gibt – von “übertrieben”, “unangemessen” oder “Einschränkung der Redefreiheit” ist da die Rede. Aber das sind Reflexe. Viele wollen eben nicht, dass sich etwas ändert. Das ist menschlich. Das ist verständlich. Aber: Eine Gesellschaft muss immer die Regeln des Zusammenlebens anpassen.

Eine wirklich anspruchsvolle und intelligente Diskussion darüber, ob die Pflicht für Klarnamen nicht doch eine gute Idee sein könnte, sollte doch zumindest mal überlegt werden. Irgendwann wurden auch Ampeln aufgestellt. Und der Rechtsverkehr eingeführt. Und Tempolimit. Auch das gab es alles nicht von Anfang an.

Es sollte sich was ändern: Debatte nötig

Es lohnt doch ein genauer Blick darauf, welche Vor- und welche Nachteile es bringt, wenn man sich im Netz “ausweisen” muss – oder das eben nicht nötig ist. Wir wissen alle: Im Schatten der Anonymität wird deutlich ungehobelter gepöbelt, diffamiert und gehetzt – zum Beispiel. Gäbe es eine Klarnamenpflicht, hätten wir das Problem nicht. Zumindest nicht in dieser ausufernden Form.

Natürlich: Es gibt Menschen, die trauen sich nicht, sich mit ihrem richtigen Namen zu Wort zu melden – etwa, wenn es um Themen wie sexuelle Ausrichtung, Krankheit, den eigenen Arbeitsplatz oder auch um die politische Meinung geht.

https://vimeo.com/156265843 Video can’t be loaded: Klarnamen oder Pseudonyme? (https://vimeo.com/156265843)

Über Kompromisslösung nachdenken

Aber vielleicht ist ein Kompromiss denkbar: In geschlossenen Gruppen (bis zu einer gewissen Größe) keine Pflicht für Klarnamen. In der allgemeinen Öffentlichkeit schon. Oder zumindest der Provider/das Netzwerk kennt denjenigen, der postet – für den Fall der Fälle.

Ich denke, eine Lösung, die gesund abwägt zwischen den verschiedenen – völlig berechtigten – Interessen, wäre doch vielleicht eine gute Lösung. Eins scheint aus meiner Sicht aber auf jeden Fall klar: So wie es ist, kann es nicht bleiben. Anonymität wird im Netz in der Regel missbraucht, nicht gebraucht.