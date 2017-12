Was halten Sie von Deep Reading, Dr. Spitzer?

Willkommen in meinem Blog. Diesen Text gibt es nicht gedruckt, sondern ausschließlich im Netz. Als Posting. Manche Leser steuern die Webseite an ihrem Rechner an. Andere greifen zu ihrem Smartphone und lesen die Zeilen dort, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Ihr Reader hat sie möglicherweise vorher auf den neuen Text hingewiesen. Wieder andere sind durch die Eingabe entsprechender Suchbegriffe von der Suchmaschine auf diesen Text geleitet worden. Was zeigt: Im Zeitalter der digitalen Texte liest jeder anders.

Interview mit Dr. Manfred Spitzer

Doch lesen wir heute mehr, weil wir ständig zum Smartphone greifen und dort Kurznachrichten, Mitteilungen und Postings lesen – oder sogar weniger als früher? Anders lesen wir auf alle Fälle. Deshalb habe ich mich gefragt: Wie verändern die heutigen Lesegewohnheiten unsere kognitiven Fähigkeiten? Werden wir besser, lernen wir schneller – oder schaden uns die vielen kurzen Texte? Ich wollte es ganz genau wissen und haben den renommiertesten Hirnforscher Deutschland dazu befragt. Wenn es einer wissen muss, dann Dr. Manfred Spitzer von der Universität Ulm.

Ich habe das Interview mal zum Amhören in Soundcloud hinterlegt. Dr. Spitzer bestätigt: Wer ständig nur kurze Texte liest, der ist es irgendwann gar nicht mehr gewohnt, längere Sätze zu erfassen und zu verstehen. Die ständige Lektüre kurzer Texte lässt also unsere Fähigkeit verkümmern, komplexe Sachverhalte zu verstehen. Das kann man sich fast denken – aber die Wissenschaft hat es belegt. Übrigens: Wer besonders häufig Fotos verschickt oder postet, etwa auf Instagram, verstärkt nach Erkenntnissen der Wissenschaft diesen Effekt noch.

Sowas wie „Deep Reading“ brauchen wir nicht

Aber wie sieht es mit eBook-Readern aus? Da kann man ja auch lange Texte lesen, etwa Klassiker. Dr. Spitzer erklärt mir, dass sich die Wissenschaft auch dieser Frage angenommen hat. Die Lektüre von Texten auf einem eBook-Reader hält der Hirnforscher für weitgehend unbedenklich – solange man nicht eBooks anschaut/liest, die exzessiven Gebrauch von multimedialen Möglichkeiten machen. Der Löwe, der brüllt, wenn man ihn antippt oder anklickt. Das ist bestenfalls etwas für Kleinkinder, sorgt ansonsten dafür, dass weniger bei uns hängen bleibt, wenn wir solche eBooks studieren.

Weil es aber nun mal so ist, dass wir immer öfter kurze Texte lesen, fordern nicht wenige in den USA bereits, ein neues Schulfach Deep Reading einzuführen – vertieftes Lesen. Die Schüler sollen also lernen, unter Anleitung längere Texte zu lesen und zu verstehen. „Unfug!“, findet der Hirnforscher. Deep Reading sei das, was wir gemeinhin als „sinnerfassendes Lesen“ bezeichnen. Dafür brauche es keinen eigenen Begriff. Recht hat er!