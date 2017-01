Was Nintendos neue Konsole alles kann – und was nicht

Switch. Der Name von Nintendos neuer Konsole beschreibt, worum es geht. Zwischen so vielen Spielmodi konnte man noch bei keiner Konsole switchen. Am Freitag konnte die Presse die Konsole anspielen. Das Besondere: Switch ist sowohl stationäre Konsole als auch Handheld. Wenn sie in ihrer Docking-Station steht, spiele ich mit ihr wie mit einer klassischen Konsole. Will ich mobil spielen, nehme ich die Switch aus ihrer Station und halte plötzlich einen 6,2 Zoll Touchscreen in der Hand – quasi ein Phablet mit ziemlich dickem Rand. Ich zocke also wie mit einem Smartphone in der Hand, nur dass ich auf die Analog-Sticks nicht verzichten muss. Denn den Switch-Controller kann ich in der Mitte auseinander nehmen. Die zwei Hälften stecke ich dann einfach links und rechts an den Bildschirm. Viele technische Details hat Nintendo noch nicht verraten. 4K wird es aber definitiv nicht geben. Am TV ist Full-HD möglich. Der eingebaute Bildschirm schafft nur 720p. Die niedrigere Auflösung lässt Spiele aber nicht schlechter aussehen als auf dem TV. Sie soll aber helfen, die Laufzeit des Akkus verlängern, die bei drei bis sechs Stunden liegen soll – je nach Spiel.

Die Switch spielt sich am TV wie jede andere Konsole. Der mobile Einsatz ist schon spannender. Die Analog-Sticks haben mir bei 3-D-Spielen auf dem Smartphone immer gefehlt. Außerdem kann man das Spielgeschehen durch Drehen und Neigen des Bildschirms beeinflussen. Das läuft alles intuitiv. Witzig ist der mobile Splitscreen-Modus. Hierbei stelle ich den kleinen Touchscreen mit seinem Klappfuß auf und nehme die Controller-Hälften ab. Schon habe ich zwei eigenständige Controller und kann z.B. mit einem Freund Mario-Kart zocken. Auf dem kleinen Bildschirm ist das für mich kein Dauervergnügen, aber Kinder wird das wahrscheinlich nicht stören.

Zur Präsentation stand der übliche Nintendo-Mix aus Bewegungs- und Partyspielen bereit. Und natürlich „The Legend of Zelda“. Grafisch alles bunt und knuddelig, aber nichts was mich aus den Socken haut.

Mit der Grafikpower einer Playstation, die VR-Spiele ermöglicht, kann Switch nicht mithalten. Der Xbox One Scorpio, die noch dieses Jahr erscheinen soll, wird sie hoffnungslos unterlegen sein. Aber die beste Grafik war noch nie das Kaufargument für eine Nintendo Konsole. Die Wii-Spiele sahen fürchterlich aus, boten aber ein geniales Spielkonzept, das die Konkurrenz nicht bot. Deshalb wurde sie zum Hit. Das „anders sein“ allein aber noch keinen Erfolg garantiert, hat die Wii U Nintendo schmerzhaft vor Augen geführt. Einen weiteren Flop können sich die Japaner nicht erlauben. Der Umsatz von Nintendo ist von 8,2 Mrd. Euro in 2011 auf 4,1 in 2016 geschrumpft.

Wenn man die wirtschaftlichen Kennzahlen betrachtet, kann man verstehen, warum das Unternehmen ganz auf Mobile Gaming setzt. Nintendos Handheld 3DS hat sich über die Jahre ähnlich gut verkauft wie die Playstation 4. Mobil Games für Smartphones sind der Wachstumsmotor der Spiele-Branche, besonders im immer wichtiger werdenden chinesischen Markt. Die Veröffentlichung von Pokemon Go (Nintendo hält 32 Prozent an “The Pokemon Company”) und Super Mario Run für das iPhone ließen den Aktienkurs in die Höhe schnellen. Doch Super Mario enttäuschte Nutzer wie Börsenanalysten. Zweifel am Bezahlmodell – kostenloses Basisspiel, aber 9,99 Euro für das Freischalten aller Modi – kamen auf.

Ist die Switch also das, worauf Gamer lange gewartet haben? Ich bin mir nicht sicher. Klar: Ich bekomme zwei Konsolen für den Preis von einer. Der Preis für Europa wurde noch nicht genannt, Amazon und weitere Händler haben die Konsole aber bereits für 330 Euro angeboten. Ganz schön happig für eine Nintendo-Konsole.

Dazu kommt, dass ein Simkarten-Slot anscheinend fehlt. Nintendo spricht nur von Wlan. Das schränkt die mobile Nutzung ein – auch in Zukunft werden wohl nicht Horden von Kindern mit der Switch in der Hand durch die Straßen ziehen, um Monster zu jagen. Und das Smartphone hat als Gaming Device immer noch den unschlagbaren Vorteil, dass man es ohnehin besitzt und nicht erst anschaffen muss.

Trotzdem gibt es eine Chance, dass sich die Switch durchsetzen kann, z.B. als mobile Konsole im Haus. Denn sie nimmt unsere Gewohnheiten aus der Smartphone-Nutzung auf. Wir gucken Videos im Bett, auf dem Klo oder in der Küche, stehen auf, laufen ins Wohnzimmer und werfen das Video in Sekunden vom Handy auf den Fernseher. Genau das kann ich mit der Switch auch machen. Und wie viele Leute sitzen vor dem Fernseher und surfen gleichzeitig auf dem Smartphone? Mit der Switch können wir zocken und fernsehen. Braucht man das? Nein. Werden es viele trotzdem machen? Vermutlich ja.

Eine Garantie, dass die Kunden auf die Switch anspringen, hat Nintendo nicht. Doch im Gegensatz zu Sony und Microsoft wagt Nintendo wieder mal etwas. Allein deshalb mag ich die Switch.