Was weniger Text für ARD und ZDF bei Google bedeutet

Es sind jetzt schon Monate, und noch immer ringen die Bundesländer um einen neuen Rundfunkstaatsvertrag – und damit um den zukünftigen Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio. In der Diskussion geht es vor allem um die Onlineaktivitäten. Um den jahrelangen Streit darüber beizulegen, hatte zuletzt unter anderem der WDR die Textlänge pro Seite beschränkt – was auch zu deutlicher Kritik führte.

Eine der zentralen Fragen lautet: Wie viel Text dürfen öffentlich-rechtliche Sender ins Netz stellen? Und ein Aspekt wurde dabei bisher kaum diskutiert: Weniger Text im Netz bedeutet auch eine schlechtere Position, wenn es um Suchmaschinen geht. Damit würden öffentlich-rechtliche Inhalte also weniger sichtbar.

Dazu muss man wissen, wie vor allem Google grundsätzlich arbeitet und seine Suchergebnisse sortiert: indem es über einen recht komplexen Algorithmus versucht, jede einzelne Webseite in ihre Einzelteile zu zerlegen. Dabei will Google unter anderem herausfinden, worum es inhaltlich geht und ob die Seite ihren Nutzerinnen und Nutzern auch eine gute Menge an relevanten Informationen liefert. Und bei genau dieser Prüfung spielt Text eine zentrale Rolle – denn je mehr davon vorhanden ist, desto größer ist auch die Datenbasis, um eine Seite bewerten zu können. Viele Suchmaschinenexperten sprechen dabei von einem Minimum von 300 Wörtern.

Die Politik arbeitet an Reformen und will Programmauftrag und Online-Aktivitäten neu regeln: 2018 könnte ein entscheidendes Jahr für die Öffentlich-Rechtlichen werden.

Die Länge der Texte allein ist natürlich nicht der einzige Faktor – und auch nicht der wichtigste. Relevant für Google ist vor allem auch die Frage, wie oft eine Webseite im Netz verlinkt wird – schließlich spricht das für Relevanz. Und es gibt viele weitere Faktoren. Google arbeitet außerdem daran, auch andere Inhalte wie Videos oder Audios immer besser erkennen zu können – gegenüber klassischem Text steht die Entwicklung da aber noch zurück.

Ein Angebot mit Text und ergänzenden Fernseh- und Radioinhalten ist deshalb für Suchmaschinen wie Google erst einmal besser aufgestellt, als ein Angebot, das sich auf Videos und Audios konzentriert und dazu ein paar ergänzende Texte liefert. Ein Onlineangebot, wie es sich manche zurzeit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorstellen, wäre also auch ein weniger sichtbares Onlineangebot.

Auch dieser Faktor sollte bedacht werden, wenn es um die Zukunft von ARD, ZDF und Deutschlandradio im Netz geht. Schließlich haben die öffentlich-rechtlichen Medien laut Rundfunkstaatsvertrag den Auftrag, als „Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken“ und „allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft“ zu ermöglichen. Das alles geht auch nur, wenn die Öffentlichkeit, um die es hier geht, die Onlineangebote auch finden kann.