Welche Statistik hilft gegen Einbrecher?

Sicherheit ist im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf ein heiß diskutiertes Thema. Und hier will Innenminister Ralf Jäger punkten, indem er das Computersystem Skala ab 2018 im ganzen Land auf Einbrecherjagd und mehr schicken will.

„Skala“ heißt im Langtext: System zur Kriminalitätsanalyse und Lageantizipation. Grundlage ist die bekannte Statistik-Software SPSS. Mittlerweile wird die Statistikanwendung in den Polizeipräsidien von Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Köln zur Prognose von Wohnungseinbrüchen eingesetzt.

Ab 2018 soll das im ganzen Land passieren. Und der Einsatz der Prognosesoftware soll auf andere Raubdelikte und Gewerbeeinbrüche ausgedehnt werden. Bei Skala handelt es sich um eine klassische Software für das Predictive Policing. In den meisten Bundesländern ist während der vergangenen drei Jahre viel Geld in die Beschaffung entsprechender Prognosesoftware von verschiedenen Herstellern geflossen.

Über die meisten Erfahrungen in Sachen Predicitive Policing verfügt die Polizei in Bayern. Dort wurde im Jahr 2014 in München und Nürnberg ausgiebig das Programm Precobs vom Institut für musterbasierte Prognosetechnik aus Oberhausen in zwei Pilotprojekten getestet und von Polizeipraktikern wie Datenschützern hochgelobt.

Einbrecher arbeiten mit bestimmten Tatmustern, deshalb lässt sich ihr Verhalten gut berechnen und prognostizieren

Doch das Innenministerium in NRW entschied sich für eine Weiterentwicklung auf der Basis von Prognose-Algorithmen, die für die Polizeibehörde in Los Angeles programmiert wurden. Dort wird seit dem Jahr 2011 mit einer Content-Analytics-Software auf der Basis von SPSS gearbeitet.

Innenminister Jäger schickte eigens eine Delegation nach Los Angeles, um sich die dort eingesetzte Prognosesoftware anzusehen und für die Verwendung in NRW anzupassen und weiterzuentwickeln. Der wichtigste Unterschied zur Precobs-Anwendung in Bayern besteht darin, dass in Los Angeles und auch in Nordrhein-Westfalen nicht nur rein polizeiinterne Daten verwendet werden, sondern auch sogenannte Infrastrukturdaten und weitere sozioökonomische Daten, wie zum Beispiel Kaufkraft in Wohngebieten oder Ausstattungsmerkmale in der Bebauung (Einfamilienhäuser, Villen, Mehrfamilienhäuser etc.).

Bei den rein polizeiinternen Daten handelt es sich um Angaben zum Tatzeitpunkt, Tatort und zur genauen Vorgehensweise der Einbrecher. „Nur daraus berechnen wir in München Tatmuster und deren Wahrscheinlichkeiten“, berichtet Wolfgang Inderst, der die Einführung von Precobs bei der Münchner Polizei als Sachgebietsleiter verantwortet hat.

Zusatzdaten schaffen den gläsernen Bürger

Die Bayern verzichten auf soziodemographische Daten, weil sich in der Begleitforschung zum Predictive Policing zeigte, dass sie die Prognosegüte nicht wesentlich verbesserten. Zudem waren Kaufkraftdaten und Angaben zur Bebauungs- und damit Wohnsituation unter Datenschützern umstritten. Deshalb hat zum Beispiel auch die niedersächsische Polizei bei ihren Predictive-Policing-Projekten auf die Integration dieser Daten verzichtet.

In NRW will Innenminister Ralf Jäger aber den harten Sicherheitspolitiker geben und leugnet das Datenschutzproblem beim Einsatz der Skala-Software einfach. Dass aus den zusätzlich zu den polizeiinternen Vorgangsdaten erhobenen sozioökonomischen Daten sogar auf einzelne Personen – Täter wie Opfer – zurückgerechnet werden kann, tut Jäger ab mit dem Hinweis: „Wir setzen auf Raumdeckung, statt auf Manndeckung.“

Doch von Räumen, in denen Menschen leben und sich bewegen zu den einzelnen Menschen und ihrem Verhalten, ist es für Big-Data-Analysen nur ein kleiner Schritt. Dafür müssen die Sicherheitspolitiker in NRW wohl erst noch sensibel gemacht werden.