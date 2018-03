Wenn Alexa Dich auslacht …

„Alexa ist die Siri von Amazon“, erklärt US-Entertainer Jimmy Kimmel. Der Talkmaster hat seinem Publikum in seiner jüngsten Sendung einen Alexa-Lautsprecher gezeigt und eine Konversation begonnen. Er wollte beweisen, dass Amazons smarter Lautsprecher eine ziemlich dreckige Lache hat. Hat Alexa wirklich. Das Problem ist, dass immer mehr Alexa-Nutzer davon aufgeschreckt werden. Sogar mitten in der Nacht.

So klingt das, wenn Alexa einen unvermittelt auslacht

Dreckige Lache erschallt unvermittelt

Offensichtlich fängt Alexa unvermittelt an zu lachen. „Ich habe mich total erschrocken“, berichtet einer auf Twitter. „Ich dachte, ein Kind steht hinter mir!“ Weil das auch mitten in der Nacht passieren kann, kann das ausgesprochen erschreckend sein. Doch Alexa lacht einen nicht aus wegen der Unterhosen, wie Jimmy Kimmel vermutet, sondern weil ein technischer Fehler vorliegt.

„Alexa, Lache“ reicht als Befehl, um Amazons Lautsprecher dazu zu bewegen, loszulachen. Offensichtlich wird dieser Befehl häufig unterstellt, auch wenn nichts gesagt wurde. Darum korrigiert Amazon den Sprachschatz: Jetzt muss man schon „Alexa, kannst Du lachen?“ fragen. Auch soll der vor allem in den USA populäre Lautsprecher dann nicht mehr einfach loslachen, sondern vorher sagen: „Natürlich kann ich lachen! Hahahaha“.

Jimmy Kimmel macht sich in seiner Show lustig über den Effekt

Nicht witzig, sondern ein großes Problem

Die Geschichte wirkt heiter. Man kann gut drüber lachen. Aber sie hat auch eine äußerst ernste Seite. Im Grunde ist der Vorfall besser als jede erfundene Geschichte. Sketch-Schreiber hätten sich das nicht besser ausdenken können. Aber: Die Sache ist real. Sie ist ernst. Es zeigt: Wenn wir uns Technik ins Haus holen, die mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet und mit vielen Aufgaben betreut ist und über die wir keine wirkliche Kontrolle haben, kann eine Menge schiefgehen.

Mit Alexa kann man nicht nur Musik abspielen oder Infos aus dem Netz holen, sondern auch das Smart Home steuern. Wenn aber eine solche Schaltzentrale nicht macht, was sie soll, sondern eigenmächtig agiert, können tragische Dinge geschehen. Die Polizei wird irrtümlich alarmiert. Oder die Feuerwehr. Oder das Licht ausgeschaltet, während eine betagte Person die Treppe runtergeht. Im Schlafzimmer wird die Heizung hochgedreht oder der Kühlschrank abgetaut.

Vielleicht lacht Alexa deswegen so laut und dreckig: Das System freut sich schon auf all den Unsinn, der in Zukunft angestellt werden kann.