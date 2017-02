WhatsApp verrät, wo Du bist

Was geht, das wird auch gemacht – so lautet das Konzept bei WhatsApp. Künftig soll man seine Freunde mit WhatsApp bequem orten können. Dann sieht man in einer Onlinekarte, wo sich die Freunde gerade befinden, ob ganz weit weg oder in der Nähe. Das kann natürlich durchaus praktisch sein. Dann zum Beispiel, wenn man sich irgendwo verabredet, aber nicht so recht zueinander findet. Wenn in einer Onlinekarte bunte Punkte blinken, die den Aufenthaltsort von einem selbst und eben den Freunden verraten, ist das eine super Hilfe.

Jeder kann entscheiden, ob er gesehen werden will

Offiziell angekündigt ist die Funktion noch nicht. Aber sie wurde in einer Betaversion von WhatsApp für Android und iOS entdeckt. Offensichtlich soll sie in Gruppen-Chats angeboten werden: Man kann dann sehen, wo sich die anderen Gruppen-Mitglieder gerade aufhalten. Ideal für Konzerte, Fußballspiele, Gruppenreisen und vieles andere mehr. Wichtig zu wissen: Die Ortungsfunktion soll standardmäßig abgeschaltet sein. Nur wer ausdrücklich möchte, dass die Freunde den Aufenthaltsort sehen können, aktiviert die Option – und gibt die Daten damit frei. Wahlweise für ein, zwei oder fünf Minuten – oder dauerhaft.

Optional zuschaltbar: Das klingt erst mal gut. Den aktuellen Aufenthaltsort verraten, das kann man mit WhatsApp schon lange. Allerdings nur, wenn man den aktuellen Aufenthaltsort bewusst und ausdrücklich in einem Chat verrät. Die neue Funktion erledigt das gewissermaßen automatisch: Einmal aktiviert, erfahren die Freunde im Gruppen-Chat ununterbrochen und automatisch, wo man sich gerade befindet. Natürlich lässt sich diese Ortungsfunktion auch jederzeit wieder abschalten.

Demnächst auch bei Facebook?

Kinder und Jugendliche orten

WhatsApp hat sich schon bedenklichere Dinge ausgedacht, finde ich. Problematisch könnte es allerdings bei Kindern und Jugendlichen werden. Fachjuristen sagen: Wenn der Nachwuchs die Ortungsfunktion nutzten will, müssten eigentlich die Eltern zustimmen. Etwas unrealistisch, das zu erwarten. Grundsätzlich sieht WhatsApp laut AGBs ein Mindestalter von 16 Jahren vor. Auch das wird keineswegs immer eingehalten. Eltern könnten mit der neuen Funktion natürlich sehr bequem ihre eigenen Kinder orten. Allerdings ist auch das nicht immer erlaubt: Kinder ab 14 Jahren haben ein Mitspracherecht. Hier ergeben sich in der Tat ein paar Probleme.