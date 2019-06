Wie CDU-Politiker das Problem mit diesem Internet lösen möchten

Die CDU, die SPD und das Internet. Es fühlte sich schon immer so an, als würde man in Zeitlupe einen Unfall verfolgen – und nun hat es gekracht. Das Rezo-Video ist nur das Ergebnis jahrelanger Ignoranz und Arroganz, was die digitale Debatte angeht. Wie die Politik mit dem Netz umgeht, hat sie vor allem in der Diskussion ums Urheberrecht eindrücklich gezeigt.

Die CDU sucht jetzt nach Lösungen. Der parteinahe Verein Cnetz hat ein Papier veröffentlicht, mit dem er diese Woche auf die Parteiführung zugehen möchte. Ein Detail daraus hatte die “Bild am Sonntag” schon veröffentlicht: Cnetz rät der CDU, sie solle “andere, eigene Influencer aufbauen, die weniger vorgeprägt denken” und “keine typischen Politiker sind”.

Das allein wäre zu wenig. Die CDU wird nicht plötzlich all ihre Probleme im digitalen Raum lösen, indem sie einer Agentur viel Geld für Influencer zahlt, die ihre Positionen ins Netz pusten. (Ich unterstelle einmal, dass es genau so laufen würde.) Die Lösung kann nicht mehr PR sein. Sie muss vor allem darin bestehen, dass Politiker selbst das Digitale leben.

AKK bedient den falschen Kanal – WDR 5 Politikum

Tatsächlich geht das Papier weit über die “CDU-eigenen Influencer” hinaus. Cnetz geht hart mit der Partei ins Gericht, macht aber auch Vorschläge, was sich konkret ändern müsse. “Es muss in der Zukunft einen Vorrang für neue vor dem Schutz alter Geschäftsmodelle geben”, heißt es da zum Beispiel. “Jahrzehntelange Kohlesubventionen haben das Ruhrgebiet ökonomisch zugrunde gerichtet. Besser ist: sich an die Spitze der neuen Industrien zu setzen.”

Die CDU-Netzpolitiker wagen sich auch an grundsätzliche Themen: “Die alte Logik, nach der man jahrelang ein Gesetzespaket vorbereitet, es dann mit einem Riesenpomp beschließt und glaubt, für die nächsten zehn Jahre gewappnet zu sein, ist lange vorbei. Heute brauchen wir ein flexibles und adaptives Politiksystem.” Sie weisen unter anderem auf das mangelhafte Netzwerkdurchsetzungsgesetz hin, für das es seit zwei Jahren keine Pläne für ein Update gebe.

Tatsächlich ist das Papier ein interessantes, aus dem aber auch immer wieder spricht, wie wenig ernst genommen sich die Cnetz-Mitglieder in der CDU offenbar fühlen – dann etwa, wenn sie betonen, für digitale Themen “geeignete Personen gibt es in CDU und CSU reichlich, wie zum Beispiel die fast 500 Mitglieder des Cnetz belegen.” Tatsächlich sollte jetzt nicht nur die CDU, sondern auch alle anderen Parteien auf die Kompetenzen ihrer Netzpolitiker zurückgreifen.