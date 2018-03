Wie mit Hilfe von Facebook die Welt regiert wird

Es ist wie in einem Hollywood-Thriller: Der Chef der in die Kritik geratenen Firma Cambridge Analytica prahlt in einem Verkaufsgespräch mit einem potenziellen Kunden aus Sri Lanka – der in Wahrheit ein verdeckt arbeitender Journalist des britischen Sender Channel 4 ist – mit seinen Erfolgen. Cambridge Analyrtica habe schon mehrfach erfolgreich Wahlen manipuliert oder bei der Erpressung politischer Gegner geholfen. Die dem Unternehmen vorliegenden Daten seien dabei behilflich. Keine dezenten Andeutungen, sondern glasklare „Erfolgsmeldungen“. Das, was man einen USP nennt, einen „Unique Selling Point“. Also ein Alleinstellungsmerkmal. Die Message: Wir haben die Macht. Wir können alles. Es ist alles nur eine Frage des Geldes.

Facebook ist Komplize von Cambridge Analytica

Das britische Unternehmen Cambridge Analytica bekommt nun erheblichen Ärger aus USA und Großbritannien. Denn das Unternehmen hat offensichtlich die Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern missbraucht, um in den US-Wahlkampf 2016 einzugreifen, aber auch die Brexit-Kampagne in Großbritannien wurde wohl manipuliert. Das muss man sich vorstellen: 50 Millionen Datensätze! Wenn es ein Beispiel gibt, was mit großen Datenmengen möglich ist, welche Macht Big Data mit sich bringt, dann ist es wohl dieser Fall.

Facebook gibt sich geschockt und versucht sich als Opfer darzustellen. Doch Facebook ist kein Opfer, selbst wenn Cambridge Analytica die Daten „illegal“, also gegen Verabredungen von einem anderen Unternehmen erhalten hat. Es bleibt schließlich Tatsache, dass Facebook selbst über diese Daten verfügt – und Dritte sich die Daten aneignen können. Man möchte sich nicht vorstellen, wozu Facebook selbst in der Lage wäre. Denn Facebook weiß noch viel mehr über seine User. Oder was passieren könnte, wenn jemand Facebook hackt und die Daten dort abgreift. Big Data ist eben doch gefährlich.

Eine Strafe muss schmerzen, um eine Strafe zu sein

Facebook ist eine Zeitbombe. Niemand kann ahnen, was mit den gespeicherten Daten alles möglich ist. Nun drohen Mark Zuckerbergs Unternehmen 1,6 Billionen(!) Dollar Strafe. 40.000 Dollar für jeden einzelnen Datensatz, der entwendet wurde. Eine Summe, die selbst Facebook in Schwierigkeiten bringt. Doch richtig so: Eine Strafe funktioniert nur dann, wenn sie schmerzhaft ist. Es gibt begründete Zweifel, dass Facebook von allein einsichtig wird und weniger Daten erhebt und speichert. Vielleicht kann eine Strafe den Konzern zum Umdenken bewegen.

Eins steht fest: Mark Zuckerbergs fahrlässige Aussage, es sei „absurd, dass Facebook etwas mit dem Wahlausgang in den USA“ zu tun haben könnte, erweist sich als vielleicht größte Fehleinschätzung im Silicon Valley.