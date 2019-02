Wie Politiker die Kritiker des neuen Urheberrechts diffamieren

Mir bleibt die Spucke weg. Am Wochenende sind in Köln 1.500 Menschen gegen die Reform des Urheberrechts auf die Straße gegangen. Sie protestierten vor allem gegen die Artikel 11 und 13. Artikel 11 führt ein Leistungsschutzrecht, das schon in Deutschland ein Rohrkrepierer war, auf EU-Ebene ein. Artikel 13 nimmt die Plattformen in die Verantwortung, lässt sich praktisch nur mit Uploadfiltern umsetzen – und bedeutet in der Konsequenz die Schaffung einer Zensur-Infrastruktur.

1.500 Menschen, deren Protest vielleicht nur ein Auftakt war: Am 23. März soll es europaweit Demonstrationen geben – mobilisiert übers Netz, vor allem über YouTube. Das letzte Mal führten Proteste dieser Größe 2012 dazu, dass das Europaparlament das ACTA-Abkommen kippte.

Die Zivilgesellschaft also geht auf die Straße. Oder wie die Europäische Kommission es formuliert: der “Mob”. Richtig gelesen: Nicht irgendein Hinterbänkler aus dem Parlament, sondern die “politisch unabhängige” Europäische Kommission diffamiert Menschen, die ein demokratisches Grundrecht wahrnehmen. Den Artikel hat sie mittlerweile zurückgezogen – ohne um Entschuldigung zu bitten, selbstverständlich, sondern mit dem Hinweis, er sei falsch verstanden worden. Was natürlich Quatsch ist, denn an der Diffamierung als “Mob” lässt sich nicht so viel falsch verstehen.

Dafür poltern die Verfechter der Urheberrechtslinie weiter: Sven Schulze (CDU), dem offenbar ein Mindestmaß digitaler Grundkenntnisse fehlt, bezichtigt Google, sein Büro in einer “Fake-Aktion” mit E-Mails zu fluten, weil sie alle von Gmail-Konten stammten. Für Monika Hohlmeier (CSU), die eine “Fake-Kampagne der IT-Giganten” ausgemacht hat, kann es nicht anders sein, als dass sich Menschen, die eine Gesetzgebung aus guten Gründen ablehnen, haben “instrumentalisieren” lassen.

Was ist das eigentlich für ein unwürdiger Umgang mit demokratischem Protest? Was ist das für eine Verächtlichmachung junger Menschen, die im Netz groß geworden sind und sich in einer Ära der Remixkultur schlicht zeitgemäße Regeln wünschen? Was ist das für ein Verhalten gegenüber einer Generation, die zu Europa steht wie keine andere?

Der Umgang mit den Kritikern der Urheberrechtslinie hat vielleicht nicht das Zeug, Europa zu zerstören, wie Sascha Lobo befürchtet. Aber er hat das Zeug, Vertrauen in die Politik zu erschüttern.