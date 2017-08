Wir brauchen kleinere Apps!

Ich mache gerade Urlaub. Mitten im Nirgendwo. Da ist man froh über jede Steckdose – und über jedes WLAN. Ein paar Tage bin ich erst unterwegs, da meldet sich der App Store auf dem Smartphone: 14 Updates sind verfügbar, und beim Blick auf die Downloadgrößen muss ich schlucken.

Facebook: 206 MB. Gmail: 128 MB. Spotify mit seinen 82 MB ist da schon fast schlank. Ich habe zusammengerechnet: Würde ich alle 14 Updates runterladen, käme ich auf 1.668 MB. Anderthalb Gigabyte. Dafür bräuchte ich hier, wo ich mit etwas Glück ein Mobilfunknetz mit durchschnittlicher Datenübertragungsrate erwische, eine gute halbe Stunde.

Wie kommt es zu diesen immensen Größen? Laut den Marktforschern von Sensor Tower sind die Größen verschiedener Apps vor allem unter iOS mehrfach explodiert: einmal zu dem Zeitpunkt, als Apple die Maximalgröße für Apps von 2 GB auf 4 GB hochgeschraubt hat, und einmal zur Einführung von iOS 10 – was aber weniger mit iOS 10 und mehr mit der Konkurrenz vor allem der beliebtesten Apps untereinander zu tun hatte. Snapchat, Facebook oder Instagram haben in dieser Zeit immer mehr Features verpasst bekommen. Damit ist auch der Speicherhunger gestiegen.

Tatsächlich enthalten viele Apps heute Funktionen, die wir nicht immer benötigen, die aber trotzdem mit an Bord sind: Videochats, Bildbearbeitung – oder Betafunktionen, die schon Teil der App sind, aber nur von einem kleinen Kreis an Testnutzern eingesetzt werden können. All diese Dinge können ebenfalls dafür sorgen, dass Apps sich unnötig aufblähen.

Zum Teil tragen aber auch schludrige Entwickler die Schuld: Weil Smartphones mit jeder Generation mehr Speicherplatz an Bord haben, sehen Entwickler nicht immer die Notwendigkeit, den Speicherhunger in Grenzen zu halten. Oder Entwickler A weiß als Teil eines großen Teams nicht, was Entwickler B tut. Das prominenteste Beispiel ist die Facebook-App, die eine ganze Weile lang den gleichen Programmcode mehrfach an Bord hatte. Der Münchener Entwickler Alexandre Colucci hat im Frühjahr ausgerechnet, dass sie sonst ganze 40 MB schlanker gewesen wäre.

Die Hersteller der Betriebssysteme haben darauf schon reagiert. „Shrink Your Code and Resources“ heißt es bei Google, „App Thinning“ nennt Apple seine Lösung, die dafür sorgen soll, dass bei der Installation einer App nur die Inhalte runtergeladen werden, die für das jeweilige Gerät nötig sind.

Die Explosion der Downloadgrößen hat vor allem Apple damit aber nicht verhindern können. iOS 11, das in diesem Herbst ausgeliefert werden soll, wird deshalb noch einmal eine zusätzliche Funktion enthalten, mit der – sofern man sie als Nutzer überhaupt aktiviert – das Betriebssystem komplett selbstständig Apps löschen kann, die man selten öffnet.

Am Ende ist das aber nicht nur ein Thema für die Betriebssystemhersteller, sondern natürlich auch für die Entwickler – und vielleicht sogar für die Mobilfunkanbieter. Wir brauchen kleinere Apps. Wir brauchen keine Dauerupdates, aus denen nicht ersichtlich wird, was sich da von Version zu Version überhaupt getan hat. Und vielleicht brauchen wir auch einfach realistischere Volumentarife – ein Thema, bei dem Deutschland im europäischen Vergleich nach wie vor als Entwicklungsland dasteht.