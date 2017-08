Wo bleiben die Warnungen vor Falschmeldungen bei Facebook?

Besonders laut tobte die Debatte um „Fakenews“ Ende 2016. Es war die Frage, ob die Menschen in den USA Donald Trump gewählt haben, weil sie auf Desinformation bei Facebook reingefallen sind. Es war der Blick auf ein Jahr voller wichtiger Wahlen in Europa, bei denen die Zukunft der EU auf dem Spiel stehen könnte. Es war der Höhepunkt der Sorge, vor allem Propaganda könnte zu einem riesigen Problem werden.

Facebook hat zu dieser Zeit schnell geschaltet: Mitte Dezember kündigte der Konzern eine Reihe von Maßnahmen gegen Desinformation im sozialen Netzwerk an. Die wohl wichtigste davon: deutliche Warnhinweise, die von externen Faktenprüfern vergeben werden können. Mitte Januar kündigte Facebook den Start dieses Maßnahmenpakets auch in Deutschland an.

Zu sehen aber war bisher: Nichts. Facebook hatte zwar Correctiv als ersten Partner für die Faktenprüfung in Deutschland bekanntgegeben, aber zum Start in den USA schon angekündigt, dass Warnhinweise nur ausgespielt würden, wenn sich mehrere externe Faktenprüfer darin einig sind, dass es sich um Desinformation handelt. Neben Correctiv fand sich bisher aber kein weiteres Medienhaus für die Zusammenarbeit mit Facebook.

Gut sieben Wochen vor der Bundestagswahl hat Facebook jetzt „neue Tests gegen Falschmeldungen“ angekündigt und will in Zukunft unter Links zu Artikeln, bei denen es sich mutmaßlich um Desinformation handelt, die Faktenchecks externer Prüfer – in Deutschland also Correctiv – anzeigen. Man sieht es auf dem Screenshot: kein dicker Warnhinweis, dafür ein weiterführender Link, hinter dem die Falschmeldung widerlegt wird.

Gleichzeitig kündigt Facebook an, „maschinelles Lernen zu nutzen“. Man wolle so „noch mehr potenzielle Falschmeldungen identifizieren, um diese an externe Faktenprüfer weiterzuleiten“. Beide Schritte könnten dafür sorgen, dass in Deutschland die Regelung nicht mehr ins Leere läuft, fette Warnungen vor Falschmeldungen nur anzuzeigen, wenn diese von mehreren externen Faktenprüfern als solche markiert werden.

Wie oft wir das in freier Wildbahn dann tatsächlich erleben werden, ist offen – schon im Frühjahr zeichnete sich ab, dass das Phänomen „Fakenews“ nicht ganz die Dimensionen erreicht, die man gemeinhin befürchtet hatte. Was nicht heißt, dass es sich bei den Maßnahmen um Aktionismus handelt – wer die öffentliche Meinung beeinflussen will, braucht dafür in den Wochen bis zur Bundestagswahl nicht viele Falschmeldungen, sondern vor allem gezielte. Was dann möglich ist, hat der Fall Lisa Anfang 2016 gezeigt.

Die Zurückhaltung der Medienhäuser, was eine Zusammenarbeit mit Facebook angeht, halte ich deshalb auch für problematisch. Viele haben Facebook abgesagt, auch Vertreter von ARD und ZDF zeigten sich distanziert. Die Vorsitzende der ARD Karola Wille formulierte es am deutlichsten: Man sei „nicht die Korrektureinheit für Facebook“.

Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Perspektive auf das Thema ist. Facebook ist kein klassisches Unternehmen mehr. Es ist mittlerweile ein wichtiger Pfeiler der Kommunikations- und Informationsinfrastruktur. Deshalb wäre die Teilnahme am Programm gegen Falschmeldungen nicht nur eine reine Unterstützung von Facebook als profitorientiertem Unternehmen, sondern auch ein Beitrag zum öffentlichen Diskurs.

Trotzdem: Dass Facebook nun einen weiteren Schritt macht, Korrekturen direkt am Inhalt unterzubringen und ihnen damit eine wesentlich stärkere Verbreitung ermöglicht, ist sinnvoll – ohne diese Inhalte zu löschen und sich damit in die Rolle des Richters über Wahrheit oder Lüge zu begeben.