Wo ist das Problem an der Wanze im Wohnzimmer?

„Warum machst du das?“ „Du stellst dir damit doch eine Wanze ins Wohnzimmer!“ „Hast du keine Angst, dass Amazon oder Google jetzt alles mithören? Private Gespräche, vertrauliche Informationen, intime Details?“ Wer einen intelligenten Lautsprecher wie Amazon Echo oder Google Home oder bald den Apple HomePod nutzt, kennt die Sprüche schon.

Solche Reaktionen kommen fast reflexhaft, auch diese Woche hier in Digitalistan zum Verkaufsstart von Google Home: Als „Spionageding“ bezeichnet der Nutzer Dieter das Gerät in den Kommentaren. Man habe jetzt „nicht mehr nur die Rechner als private Datensammelkraken, sondern auch akustische Informationsabgreifer“, schreibt der Nutzer hoerblogger.

„Die Wanze im Wohnzimmer“ gehört mittlerweile ins Überschriftenbingo, wenn es um die Berichterstattung zu intelligenten Lautsprechern geht. Der Kollege Jörg Schieb schrieb zu den ersten Plänen für den Amazon Echo vor drei Jahren hier in Digitalistan, das Gerät versprühe „auch ein Gefühl von George Orwell“: Es höre immer mit, belausche jedes gesprochene Wort, denn es könnte ja eine Anweisung gesprochen werden.

Auf mich wirkt das befremdlich: an einem Assistenzsystem, das dafür erfunden wurde, Sprachbefehle entgegenzunehmen, zu kritisieren, dass es Mikrofone eingebaut hat, die ständig eingeschaltet sind, um zu registrieren, ob ein solcher Sprachbefehl denn auch kommt. Es handelt sich dabei nicht um einen Nachteil dieser Geräte – sondern schlicht um deren Aufgabe.

Die Kollegen der COMPUTER BILD haben im Februar getestet, wann der Amazon Echo eine Verbindung ins Netz aufbaut, um Sprachaufnahmen in die Cloud zu schicken – und festgestellt dass das tatsächlich erst der Fall ist, wenn Nutzer „Alexa“ sagen und danach ihre Wünsche äußern. Ansonsten hört das Gerät drei Sekunden lang mit und löscht die Daten wieder.

Ähnlich funktioniert es laut der Datenschutzhinweise beim Google-Lautsprecher: „Google Home hört fortlaufend für kurze Zeitabstände (von wenigsten Sekunden Dauer), ob das Hotword ausgesprochen wurde. Die Aufnahmen, die bei diesen Prüfungen gemacht werden, werden wieder gelöscht, wenn das Hotword nicht erkannt wurde.“

Es gibt noch einen Punkt, der mich an der Kritik so wundert: Natürlich stellen wir uns mit einem intelligenten Lautsprecher auch eine Wanze ins Wohnzimmer. Aber es ist nicht so, als wäre das neu. Viele von uns haben solche potenziellen Wanzen nicht nur im Wohnzimmer stehen, sondern tragen sie auch in der Hosentasche ständig mit sich: ihr Smartphone – und das hat nicht nur ein Mikrofon, sondern auch eine Kamera an Bord.

Nicht, dass wir uns falsch verstehen: welche Daten genau übertragen werden, was mit ihnen angestellt wird und wie man als Nutzer die Sicherheit hat, dass nichts ungewollt in der Cloud landet – das sind wichtige Fragen. Die großen Techkonzerne haben in den vergangenen Jahren immer wieder Vertrauen verspielt. Über Transparenz, Datenschutz, Privatsphäre und die damit verbundenen Fragen müssen wir also sprechen.

Wer aber die Wanze im Wohnzimmer befürchtet, müsste in aller Konsequenz auch die Sprachassistenz auf dem Smartphone abschaffen. Vielleicht sogar das komplette Smartphone. Und Computer und Monitore mit eingebauten Mikrofonen und Kameras gleich mit.