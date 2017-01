Es gab mehrere Momente, in denen ich schlucken musste. Erst einmal der Titel dieser Website: ein Mix aus Holocaust und „Yolo“, dem Jugendwort des Jahres 2012, das für „You only live once“ steht. Dann die Bilder: eine Sammlung von Selfies am Holocaust-Mahnmal in Berlin, herausgezogen aus Social-Media-Diensten wie Facebook, Instagram, Tinder und Grinder. Und schließlich das, was passiert, wenn ihr auf diese Bilder tippt oder mit der Maus darüber fahrt – und die Personen darauf plötzlich in einigen der schlimmsten Szenen der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg wiederfindet.

Die Website „Yolocaust“ ist ein Projekt des israelischen Satirikers und Autors Shahak Shapira, der damit die Erinnerungskultur am Holocaust-Mahnmal hinterfragen möchte. Das ist mindestens provokant, für viele Nutzer mit Sicherheit verstörend – geht aber auch genau in der Woche an den Start, in der über den AfD-Politiker Björn Höcke diskutiert wird, der Deutschlands „dämliche Bewältigungspolitik“ kritisiert und – offenbar mit Blick auf das Mahnmal – sagte: „Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Und so ist „Yolocaust“ auch ein wichtiges Projekt zur richtigen Zeit.