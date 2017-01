Auch schon wieder zehn Jahre her: Das erste iPhone

Was haben die Menschen eigentlich gemacht, als es noch keine Smartphones gab? Eins ist sicher: Sie haben seltener in die Hosentasche gegriffen und definitiv nicht so oft auf ein Display geschaut. Doch ich wage mal die These: Weil Apple das iPhone erfunden hat, ist es anders gekommen. Ganz anders.

Es ist wirklich schwer zu sagen, ob das Smartphone so populär geworden wäre wie es heute ist, hätte Apple nicht vor genau zehn Jahren das iPhone auf den Markt gebracht. Hat Apple aber nun einmal: Als der damalige Apple-Chef Steve am 9. Januar 2007 in San Francisco auf der Bühne erschien, kündigte das PR-Genie gleich drei neue Geräte an: ein iPod mit Touchscreen, ein Handy und ein Internet-Terminal.

Drei Geräte in einem – na und?

Gezeigt hat Jobs aber nicht drei Geräte, sondern nur eins: das iPhone. Entsprechend groß war das Erstaunen bei den Besuchern: Damit hatte damals keiner gerechnet. Auch ich nicht. Schließlich hatte damals niemals Apple auf dem Zettel, wenn es um Handys oder Smartphones ging. Und dann war Apple plötzlich da – mit dem iPhone. Was für eine Überraschung.

Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich das erste iPhone-Modell nicht besonders mochte. Ich war bekennender Fan des Nokia Communicator mit seinem Mini-Keyboard und wollte mich ganz sicher nicht auf ein Touch-Display einlassen. Mit der Mini-Tastatur war ich einfach viel schneller. Natürlich war die Zahl der Apps damals noch minimal. Und was mich besonders störte: Der Akku des iPhone war rasend schnell leer (nun, dieses Problem haben wir heute mehr oder weniger immer noch). Natürlich gab es auch damals schon Tipps, wie man die Akkulaufzeit verlängern konnte, nämlich durch Deaktivieren aller nicht benötigten Funktionen (WLAN, Bluetooth, 3G-Mobilfunk). Aber richtig lange hat der Akku dann trotzdem nicht gehalten.

Überzeugt hat mich das anfangs alles nicht. Doch ab der zweiten Generation des iPhones war ich dann doch einigermaßen neugierig. Vor allem das App-Konzept hat mich überzeugt. Mit wenigen Handgriffen aus einem Smartphone ein hochgradig individuelles Gerät machen zu können, das war eine großartige Idee von Steve Jobs. Neben dem Touchscreen meiner Ansicht nach der wichtigste Grund für den Erfolg des iPhone.

Mittlerweile sind mehr als eine Milliarde iPhones verkauft worden. Das iPhone ist einer der größten Umsatzbringer für Apple geworden (30% vom Umsatz), nicht nur wegen des hohen Kaufpreises und der marktweit einzigartig hohen Margen für das Apfel-Unternehmen, sondern auch und vor allem wegen der endlos sprudelnden Einnahmequellen wie App-Store, Videos, Musik und vieles andere mehr.

Das iPhone hat den Markt entscheidend geprägt

Das iPhone ist auf eine gewisse Weise magisch: Damit kommt jeder klar. Einfach auf die Tastatur zu verzichten und ein Touchscreen einzuführen, eine handliches Internet-Terminal zu bauen, mit dem man heute bekanntlich noch sehr viel mehr anstellen kann – das war schon einigermaßen genial. Man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass Apple den Markt revolutioniert hat. Nicht umsonst ist der einstige Marktführer Nokia vom Markt verschwunden. Alle Geräte, die heute erfolgreich am Markt sind, egal ob von Samsung, HTC, Huawei, Google oder wem auch immer sind alle auf eine gewisse Weise Nachfolger des iPhone.

Allerdings hat Apple auch eine Entwicklung losgetreten, die besorgniserregend ist: Das Halbewertzeit des Smartphone liegt heute bei maximal zwei Jahren. Spätestens nach zwei Jahren wollen eingefleischte Hightech-Fans das jeweils neueste Modell haben, manche sogar im Jahres-Rhythmus. Das ist eine Ressourcen-Verschwendung biblischen Ausmaßes, weil immer wieder neue Geräte hergestellt und vor dem eigentlichen Ende ihrer Zeit ausgetauscht werden. So entsteht jede Menge Sondermüll. Darüber reden die Hersteller nicht gerne – aber es ist ein Problem. Mein Kollege Dennis Horn ist seinem Elektroschrott schon mal hinterhergereist.

Künftige Innovationen sollten verstärkt in diese Richtung gehen: Akkulaufzeit verlängern; umweltschonende Herstellung und Entsorgung; bessere Reparaturfähigkeit. Insbesondere der letzte Aspekt ist gerade bei Apple-Geräten oft ein Desaster. Leider.