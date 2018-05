Was Zuckerberg in Brüssel mit der DSGVO zu tun hat

Nun ist er also doch persönlich in Brüssel vorbei gekommen, der Facebook-Chef. Nicht so sehr, um sich den bohrenden Fragen der EU-Politiker zu stellen, sondern offenbar, um sich ihre Vorträge anzuhören. Das Parlament hat seine Chance nicht genutzt, mehr referiert als gefragt. Wer die „Befragung“ von Mark Zuckerberg gestern im EU-Parlament näher analysiert, versteht ganz schnell, warum wir in Europa nicht voran kommen. Viel zu viele Politiker glauben, sie wüssten alles – dabei wissen sie so gut wie nichts. Sie reden viel, stellen aber keine klugen Fragen. Haben offenkundig keinerlei Interesse an Erkenntnisgewinn.

Keine schlauen Fragen gestellt

Eine traurige Veranstaltung da in Brüssel. Schlimmer noch: Schockierend, um nicht zu sagen angsteinflößend. Man hat den Eindruck, in Brüssel laufen lauter Alphatiere herum: Ahnungslos, aber wichtig. Kein Wunder, dass die DSGVO so geworden ist wie sie ist. Messerscharf auf der einen Seite (drakonische Strafen), wachsweich auf der anderen (wer soll eigentich kontrolliert werden?). Prinzipiell ist die Datenschutzgrundverordnung eine gute Sache: Endlich ein Werkzeug, so hat man den Eindruck, das den Großen der Branche ein paar Fesseln anlegt. Die ungezügelte Datensammelwut wird ein wenig gebändigt. Richtig so!

Aber weil die EU-Politik die Sache nicht zu Ende denkt, nicht präzise genug formuliert und darüber hinaus die hiesige Politik zwar gerne bei jedem Anlass „Digitalisierung“ schreit, aber träge und unklug handelt (regiert), hat die DSGVO jede Menge unangenehmer Nebenwirkungen: Kleine Vereine, Schulen, Blogger oder Mini-Onlineshops haben seit Wochen Magenschmerzen wegen der Verordnung. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt und fürchten drakonische Strafen. Selbst Fotografen blicken in eine düstere Zukunft.

https://vimeo.com/265519109 Video can’t be loaded: DSGVO: Was steckt dahinter? (https://vimeo.com/265519109)

Politik zu träge, um präzise zu formulieren

Denn Fotos sind – wenn sie digital aufgenommen werden – ab sofort eine Form von „Datenerhebung“ und setzen ein Einverständnis der fotografierten Personen voraus. Bedeutet in der Praxis: Möglicherweise müsste man auf der Hochzeit jeden Gast fragen, ob er/sie mit Aufnahmen einverstanden ist. Wenn nicht, muss er/sie ausgespart bleiben. Komplett wirklichkeitsfremd. Schweden hat das Problem durch Nutzung einer Öffnungsklausel geschickt gelöst. Deutschland hingegen hat mal wieder geschlafen. Hier gibt es keine Lösung. Das Ergebnis: eine verheerende Rechtsunsicherheit.

Das alles wäre vermeidbar gewesen, wüsste die Politik nur besser und genauer, was sie eigentlich will. Nur wer präzise denkt, formuliert auch präzise. Der Umkehrschluss gilt auch: Denkfaule formulieren Wischiwaschi. Die DSGVO ist das Ergebnis solcher unscharfen Gedankenprozesse. Wir können froh sein, dass die DSGVO kommt, sie bringt uns Usern, Sozialnetzwerkern, Onlineshoppern und Surfern mehr Rechte. Aber sie peinigt auch viele, die das nicht verdient haben. Bloß, weil man es sich in Brüssel und Berlin gerne etwas bequem macht. So etwas ärgert mich kolossal.