Kandidatencheck-Videos jetzt auch mit Embedding

Das Feedback und das große Interesse an unserem Kandidatencheck haben uns gezeigt, dass dieser Bürgerservice zur Landtagswahl in NRW funktioniert. Daher bieten wir die Videos nun auch „embedded“ an. Das heißt, andere Internetangebote und natürlich die Kandidaten selbst können die Videos ganz einfach auf ihrer Website einbinden.

Das ist kinderleicht: gewünschte Kandidatin auswählen – in der Adresszeile des Browsers sieht man die URL (Beispiel hier: Sylvia Löhrmann. Am Schluss der Browserzeile steht die Kandidaten-ID „683351“. Mit dieser kann man sich die Video-Ausspielung für die eigene Seite erschließen.

Uns freut es, wenn dieser Service kräftig und umfänglich genutzt wird. Der Kandidatencheck ist aus Beitragsgeldern gezahlt und sollte deshalb möglichst viele Menschen erreichen und sie bei ihrer Wahlentscheidung unterstützen.

Noch Fragen? Schreiben Sie uns, wir helfen weiter: ihrewahl@WDR.de. Denn es ist ja – Ihre Wahl.