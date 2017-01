Fall Amri – Aufklärung oder Ablenkung?

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat am Mittwoch versucht, im Fall Amri in die Offensive zu kommen. Das tun Politiker immer gerne – zumal wenige Monate vor einer Landtagswahl. Kraft forderte einen Sonderermittler des Bundes. Und sie schlägt einen (oder mehrere) externe Gutachter für NRW vor. „So schnell wie möglich“ will Kraft Aufklärung. Auffällig dabei: Sie zeigte sich „fassungslos“, wich jedoch bei vielen Detailfragen aus – und gab Innenminister Ralf Jäger (SPD) trotzdem ihre Rückendeckung.

Warum konnte #Amri durch Republik reisen u verschwand vom Radar? @HanneloreKraft "Gibt immer wieder Dinge,die auch mich fassunglos machen." — Henrik Hübschen (@HuebschenH) January 11, 2017

Keine Zeit mehr für Untersuchungsausschuss

Warum kam der vorbestrafte islamistische Gefährder Amri nicht in Haft oder Gewahrsam? Wieso konnte der abgelehnte Asylbewerber mit mindestens 14 Identitäten monatelang quer durch Republik unterwegs sein? Wäre der Terroranschlag in Berlin mit zwölf Toten zu verhindern gewesen? Haben die Behörden versagt? Bedarf an Aufklärung gibt es mehr als genug. Offene Fragen auch.

Die Opposition hatte bereits kurz nach dem Terroranschlag eine unabhängige Untersuchung der Vorgeschichte des Attentats verlangt. Für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss sei die Zeit bis zur Wahl zu knapp, heißt es von Politikern im Landtag. Einen Gutachter hatte die FDP schon am Dienstag ins Gespräch gebracht. Verständigen sich nun alle Fraktionen im Landtag auf ein gemeinsames Prozedere zur Aufklärung?

Gutachter nach Parteiproporz?

Wenig spricht derzeit dafür, dass auf diesem Weg bis zur Landtagswahl Licht ins Dunkel kommt. Im Wahlkampf dürfte bereits die Frage, welche und wie viele Personen das Amri-Gutachten erstellen sollen, für Streit sorgen. Gibt es dann am Ende verschiedene Experten – nach Parteiproporz ausgewählt? Die Gutachter wären nicht um ihren Job zu beneiden. Sie müssten in Rekordzeit einen hochkomplizierten Ablauf bewerten – argwöhnisch beäugt von politischen Parteien, Sicherheitsbehörden und Medien. Erhalten die Fachleute Zugang zu allen geheimen Behördenpapieren? Wohl eher nicht – wie der NSU-Komplex zeigt.

Droht der kritischen Öffentlichkeit Ablenkung statt Aufklärung im Fall Amri? Der Verdacht liegt nahe. Vielleicht wäre es ehrlicher, wenn die Politiker auf die Einsetzung von vermeintlich neutralen Gutachtern oder Ermittlern verzichten. Besser wäre es, wenn die Abgeordneten einfach bis zur Landtagswahl ihren Job machen. Durch Fragen, Nachfragen (der Opposition) und Antworten (der Regierung) in den Gremien des Landtags kommen wir der Wahrheit im Fall Amri möglicherweise zumindest ein kleines Stück näher. Und nach der Wahl könnte der neugewählte Landtag dann einen Untersuchungsausschuss zum Fall einrichten.