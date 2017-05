Guerilla-Marketing gegen die CDU

Im Rahmen einer Landtagswahl gibt es ja immer wieder Kampagnen, die aus dem Rahmen fallen. So wird im Moment diskutiert, wer die geheimen AfD-Unterstützer sind, die mit einer scheinbaren Gratiszeitung und großen Plakaten zur Wahl der Partei aufrufen. Die Recherchen nach den Geldgebern verlaufen zäh, Spuren führen ins Ausland, die Partei weiß offiziell von nichts.

Ein ähnliches Fragezeichen dürfte eine Plakatkampagne auslösen, die jetzt rund um den Düsseldorfer Landtag aufgetaucht ist. In sämtlichen Bus- und Straßenbahnhaltestellen prangt an diesem Mittwoch (03.05.2017) der Spruch „Tierschutz á la CDU“, gepaart mit ein paar unschönen Bildern schlecht gehaltener Schweine.

„Tierschutz á la CDU“

Der Mastbetrieb, aus dem die Bilder stammen sollen, gehört offenbar Johannes Röring, der ist Bundestagsabgeordneter für die CDU und Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes. Im vergangenen Jahr geriet er wegen eines Beitrags über die Qualität seiner Tierhaltung in die Kritik. Das Politmagazin „Panorama“ hatte Bildmaterial über die Zustände in dem Betrieb gezeigt, der CDU-Mann wies Vorwürfe zurück, eine Strafanzeige gegen ihn lief ins Leere.

Was haben der Fall und die Plakate mit der Landtagswahl zu tun? Einer der Links unter dem Plakat gibt Aufschluss. Er führt zu einer Petition, in der die SPD aufgefordert wird, sich noch vor der Wahl deutlich zu dem bestehenden Verbandsklagerecht zu bekennen. Die CDU will dieses Recht nämlich – laut Wahlprogramm – einschränken. Und da eine CDU-Regierungsbeteiligung möglich ist, ist auch die Umsetzung dieser Pläne zumindest nicht ausgeschlossen. Für Tierschutzorganisationen hieße dies somit, dass es schwieriger werden könnte, gegen vermeintliche Misstände zu klagen.

Keine regulär gebuchte Werbung

Der Ärger ist auf den ersten Blick verständlich: In Nordrhein-Westfalen besitzen neun Tierschutzverbände dieses spezielle Klagerecht. Insofern würde der Verlust schwer wiegen. Allerdings benennt die CDU auch Argumente, hier Einschränkungen vorzunehmen. Laut Programm könnten so Genehmigungsverfahren schneller abgewickelt werden. Es wäre ein Beitrag zum Abbau der Bürokratie – sagt die Partei. Einer, bei dem der aktuelle Verkehrsminister Groschek an manchen Stellen zustimmend nicken würde.

Soweit zum politischen Hintergrund. Die ganze Aktion hat nämlich einen Haken – sie ist komplett illegal. Der Vermieter der meisten Anzeigeflächen – die Wall AG – erklärte auf WDR-Nachfrage, dass es sich um eine „nicht regulär gebuchte“ Aktion handelt. Also: Die Werbekästen wurden aufgeschraubt und die eigentlichen Plakate ersetzt. Einen Vorfall, denn es bereits in Berlin und in Münster gegeben hat. Und jetzt auch in Düsseldorf. Es gibt in den Werberkreisen dafür sogar einen Fachbegriff. Er nennt sich Ad-Busting. Was jedoch nach urbaner Guerilla-Aktion klingt, hat allerdings eine Strafanzeige zur Folge und ist eigentlich kein besonders kreatives Element zu Belebung des Wahlkampfes.