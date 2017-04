Wahlspot-Battle im Netz: Die SPD lindnert zurück

Der Social-Media-König Christian Lindner hat es mal wieder geschafft: Der FDP-Wahlwerbespot zur Landtagswahl in NRW geht online ab und produziert offline Schlagzeilen: Die Bild-Zeitung titelte gar: „Lindner macht Wahlkampf im Unterhemd“. Dabei ist er nur im schlichten weißen T-Shirt zu sehen. Normaler Freizeitlook statt Doppelripp-Intimitäten. Egal, das Video wird geklickt.

Fetzige Musik, schnelle Schnitte, harte Schwarz-Weiß-Kontraste, dazu die knalligen FDP-Farben. Und Christian Lindner als liberaler Widerstandskämpfer. Als Einzelkämpfer.



„Jetzt drehen sie durch“ ist einer der Online-Kommentare, die Lindner zitiert. Jetzt drehen sie nach – ist das Motto für die SPD: Mit ihrem Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim kopieren und persiflieren sie den Stil der FDP und spotten über den Spot. „Christian, es geht nicht nur um dich“ lautet der Titel des SPD-Videos. Ibrahim Yetim sagt, dass er in den nächsten fünf Jahren Politik in NRW mitgestalten „und nicht schon übermorgen nach Berlin wechseln“ will.