Die Aufnahmen laufen

Pünktlich um 13.20 Uhr hieß es am Montag (26.06.) in Berlin: Der Countdown läuft. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese machte den Anfang und stellte sich vier Minuten lang unseren Fragen. Insgesamt neun Interviews wurden am ersten Nachmittag produziert und haben inzwischen die Nachbearbeitung erreicht. Dort werden sie nun technisch in Form gebracht und untertitelt. Seit Dienstag (27.06.) und noch bis Freitag (30.06.) laufen die Interviews nun von morgens bis abends in Berlin.

Mitte Juli geht es in den WDR-Studios in NRW weiter. Uns erreichen übrigens kaum Absagen, dafür werden es aber immer mehr Termine! Insgesamt haben wir bislang 214 Termine vergeben.