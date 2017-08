FAQ: Über den WDR-Kandidatencheck zur Bundestagswahl 2017

Was ist der WDR-Kandidatencheck?

Am 24. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Der „WDR-Kandidatencheck“ zur Bundestagswahl 2017 möchte möglichst alle Kandidatinnen und Kandidaten, die in Nordrhein-Westfalen zur Bundestagswahl antreten, in einem kurzen Video vorstellen.

Wie viele KandidatInnen sind das?

Bundesweit treten insgesamt 42 Parteien an, in NRW sind es 23 Parteien und insgesamt 771 Kandidaten. Davon stehen insgesamt 575 Bewerber auf der Landesliste einer Partei, 180 Bewerber sind Direktkandidaten ohne Absicherung auf der Landesliste ihrer Partei, zudem gibt es 17 Einzelbewerber (darunter eine Kandidatin, die sowohl Einzelbewerberin ist, als auch auf der Landesliste einer Partei firmiert, der sie jedoch nicht angehört). Direktkandidaten können auch auf der Landesliste einer Partei stehen. Wir haben bislang Interviews mit 524 KandidatInnen geführt.

Warum gibt es Kandidaten ohne Video?

Wir haben alle Parteien angefragt – aber nicht alle haben mitgemacht. Von der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) haben wir keine Rückmeldung erhalten, obwohl wir in Kontakt zu ihr standen. Die Partei Deutsche Mitte (DM) bestand darauf, Interviews nach der Aufzeichnung noch einmal zu sichten und danach selbst zu entscheiden, ob sie zur Veröffentlichung freigegeben werden. Das entspricht aber nicht unserem Konzept, das keinem Kandidaten und keiner Kandidatin diese Möglichkeit einräumt, und hätte daher eine Ungleichbehandlung von KandidatInnen und Parteien bedeutet. Darum haben wir das abgelehnt. (hier gibt es Infos zu allen 23 Parteien).

Es gibt diverse KandidatInnen, die aus persönlichen, gesundheitlichen oder terminlichen Gründen an den vorgegebenen Terminen nicht teilnehmen konnten; und natürlich fehlen diejenigen, die sich gar nicht zurück gemeldet haben.

Wir haben mehr als 520 Kandidaten interviewt. Bei einigen von ihnen hat sich erst später herausgestellt, dass sie gar nicht an der Wahl teilnehmen werden oder nicht dürfen – daher wurden ihre Videos nicht online gestellt. Da wir transparent darstellen möchten, warum KandidatInnen im Angebot fehlen, werden alle aufgeführt – aber einige eben ohne Video.

Mehr als 500 Videos – wer soll das alles ansehen?

Niemand soll (muss) das alles ansehen. Die Idee ist, dass jede/r Bürger/in aus NRW in ihrem/seinem Wahlkreis alle Kandidatinnen und Kandidaten ansehen und ihre Aussagen vergleichen kann. Oder man sucht nach einer bestimmten Partei und guckt dort einzelne KandidatInnen an. Oder man guckt einfach mal, wie viele junge Menschen sich zur Wahl stellen. Oder oder oder … Es ist Ihre Wahl!

Warum sind alle Fragen gleich?

Das gehört zum Konzept: Damit User die Aussagen untereinander vergleichen können, haben alle KandidatInnen dieselben, vorab bekannten Fragen gestellt bekommen. Wie viele sie davon in den vier Minuten beantwortet haben, hängt dann von der Länge ihrer Antworten ab.

Warum werden die Fragen oder Antworten abgeschnitten?

Auch das ist Teil des Formats: eine Kameraeinstellung, ein Fragenkatalog und vier Minuten Zeit. Damit alle KandidatInnen dieselbe Chance bekommen, wurden die Interviews unter Live-Bedingungen aufgenommen, d.h. es gibt keine nachträglichen Schnitte und Wiederholungen sind ausgeschlossen. Nach vier Minuten ist Schluss – auch mitten im Satz.

Wie lauten die Fragen und wer stellt sie?

Die Interviews führten unsere AutorInnen aus den jeweiligen NRW-Studios: Hier die Fragen und die Fragesteller. Die Fragen decken Themen ab, die sowohl von bundes- als auch landespolitischer Bedeutung sind, und wurden vorab unter Mitwirkung der WDR-Nutzerinnen und -Nutzer hier im Wahl-Blog zusammengestellt.

Wie finde ich die Kandidaten aus meinem Wahlkreis?

Das ist ganz einfach: Wenn man seinen Wahlkreis kennt, einfach oben links beim Dropdown-Menü „Wahlkreis“ auf den Pfeil rechts neben dem Eingabefeld klicken und den gewünschten Wahlkreis auswählen. Da es in NRW zur Bundestagswahl aber 64 Wahlkreise gibt (bundesweit sind es 299), ist es am einfachsten, wenn man seine Postleitzahl eingibt, dann erscheint der Wahlkreis.

Warum erscheinen bei meiner Postleitzahl mehrere Wahlkreise?

Tatsächlich ist es so, dass einige Wahlkreise in mehrere PLZ-Bereiche hineinreichen. Entweder weiß ein/e Nutzer/in, in welchem der angezeigten Wahlkreise er/sie wohnt. Oder er/sie nutzt ein neues Feature unseres Kandidatenchecks: die Auswahl des Wahlkreises auf einer Karte. Das geht so: Um einen Wahlkreis genau und verlässlich zu ermitteln, gibt es unterhalb des Eingabefeldes „Wahlkreis“ den Link „Wahlkreis auf Karte auswählen“. Beim Anklicken öffnet sich eine Landkarte mit den NRW-Wahlkreisen zur Bundestagswahl. Dort lässt sich entweder eine konkrete Adresse eingeben oder per Klick ein Wahlkreis direkt anwählen. (Auf den Seiten des Bundeswahlleiters gibt es eine Übersicht der NRW-Wahlkreise zur Bundestagswahl.)

Wieso gibt es zu einigen KandidatInnen weitere Informationen und Links und zu anderen nicht?

Wir haben alle Teilnehmer, die mit uns persönlich in Kontakt getreten sind, gebeten, uns die Angaben zukommen zu lassen. Die Angaben zu politischen Themen, zu Freizeitaktivitäten und weiterführenden Links waren freiwillig. Wir verlinken zudem bei jedem Direktkandidaten auf das Angebot von abgeordnetenwatch.de. Diese unabhängige Internetplattform ermöglicht es, KandidatInnen öffentlich zu befragen.

Wo finde ich die Untertitel?

Auf der Playerleiste links neben dem Lautsprecher das Symbol UT anklicken, dann erscheinen die Untertitel.

Wie lange bleiben die Videos online?

Die Kandidatenvideos sind während der kommenden Legislaturperiode online.

Kann ich ein Video in meine Seite einbetten?

Das geht so: Gewünschte/n Kandidaten/in auswählen – in der Adresszeile des Browsers sieht man die URL (Beispiel hier: Felix Coeln. Am Schluss der Browserzeile steht die Kandidaten-ID „687777“. Mit dieser kann man sich die Video-Ausspielung für die eigene Seite erschließen.

P.S.: An alle Kandidatinnen und Kandidaten, die in ihrem Profil Fehler finden – einen Zahlendreher beim Listenplatz, einen Tippfehler im Namen, eine falsche Wahlkreis-Zuordnung: Das kann leider passieren (hier sitzen ja keine Maschinen ;-), sollte aber schnell geändert werden. Daher schreiben Sie uns bitte an kandidaten@wdr.de.

Hier geht’s zum WDR-Kandidatencheck zur Bundestagswahl 2017!

Weitere Fragen? Anmerkungen oder Anregungen? Dann bitte hier unten ↓ ↓ in unsere Kommentare schreiben!