Einmal Zahlensalat zur Bundestagswahl, bitte!

Seit ein paar Tagen schon ist bekannt, dass zur Bundestagswahl 2017 in NRW 23 Parteien zugelassen sind. (Eine Übersicht zu den 23 Parteien mit weiteren Infos gibt es hier.) Seit heute wissen wir, wie viele Kandidaten zur Wahl stehen: 772 Frauen und Männer bewerben sich in NRW um ein Bundestagsmandat. Davon stehen insgesamt 575 Bewerber auf der Landesliste einer Partei, 180 Bewerber sind Direktkandidaten ohne Absicherung auf der Landesliste ihrer Partei, zudem gibt es 17 Einzelbewerber.

Unser Stand beim Kandidatencheck: 21 von den 23 Parteien sind im Kandidatencheck vertreten. Denn von zweien haben wir keine Rückmeldung erhalten – von der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) und von „Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung“ (Volksabstimmung). Insgesamt rechnen wir damit, dass wir etwas mehr als 70 Prozent der Kandidaten im Interview haben werden, nämlich vermutlich um die 560. Das ist in etwa die gleiche Quote wie beim Kandidatencheck zur NRW-Landtagswahl 2017 – mit dem Unterschied, dass wir für den Bundestagswahl-Kandidatencheck deutlich weniger Vorlauf hatten.

So viel zum Zahlensalat zur Bundestagswahl in NRW. Wer jetzt noch ein paar ganz andere Fragen beantwortet haben möchte wie: Welche Stimme ist bei der Bundestagswahl die entscheidende? Was macht der Bundeswahlleiter? Und: Sind Selfies im Wahllokal erlaubt?, sollte sich hier mal umschauen: Die Kollegen von tagesschau.de erklären wichtige Begriffe und Regeln rund um die Wahl.